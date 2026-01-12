Μια ανατριχιαστική υπόθεση ήρθε στο φως στη Φιλαδέλφεια, όταν οι αρχές ανακάλυψαν στο υπόγειο ενός σπιτιού 100 ανθρώπινα κρανία, μουμιοποιημένα χέρια και πόδια, μέρη σκελετών και αποσυντιθεμένους κορμούς.

Η υπόθεση αφορά τον 34χρονο Jonathan Christ Gerlach, ο οποίος συνελήφθη για τη μαζική σύληση τάφων σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία των ΗΠΑ, το Mount Moriah, με τάφους που χρονολογούνται από το 1855.

Οι Αρχές παραδέχονται ότι ακόμη δεν έχουν καταφέρει να κατανοήσουν πλήρως τα κίνητρα του Gerlach. Ο ίδιος, μιλώντας στους ερευνητές, παραδέχθηκε ότι έχει κλέψει περίπου 30 σετ ανθρώπινων λειψάνων, αλλά δεν εξήγησε γιατί.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα ευρήματα στο υπόγειο ήταν αποκαρδιωτικά: κάποια κρανία ήταν τακτοποιημένα σε ράφια, άλλα κρεμασμένα ή συναρμολογημένα, ενώ βρέθηκε ακόμη και ένας ανθρώπινος κορμός με βηματοδότη και κοσμήματα που πιθανώς συνδέονται με τις κλοπές.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν η αστυνομία εντόπισε οστά και κρανία στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του Gerlach, κοντά στο νεκροταφείο Mount Moriah.

Μετά από δίμηνη παρακολούθηση, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του και έμειναν σοκαρισμένοι από το μέγεθος της φρίκης. Ο Gerlach συνελήφθη ενώ κρατούσε έναν λοστό και μια λινάτσα που περιείχε λείψανα δύο παιδιών, τρία κρανία και πολλά οστά.

Το Mount Moriah είναι γνωστό για την εγκατάλειψή του και τη μακραίωνη ιστορία, γεγονός που έκανε εύκολη την επαναλαμβανόμενη δράση του Gerlach, ο οποίος επικεντρωνόταν σε σφραγισμένους τάφους και παλιά μαυσωλεία.

Πλέον, αντιμετωπίζει περισσότερα από 100 αδικήματα και παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τη σκοτεινή του δράση και τις πιθανές συνέπειες για τα ιστορικά λείψανα που λείπουν από το νεκροταφείο.