Κόκαλα που βρέθηκαν στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου κοντά σε ένα εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο στα περίχωρα της Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ, οδήγησαν την αστυνομία σε ένα υπόγειο γεμάτο ανθρώπινα μέλη, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν συσσωρευτεί από έναν άνδρα που τώρα κατηγορείται για κλοπή περίπου 100 ανθρώπινων οστών.

Για ένα μήνα οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έρευνες μετά από κλοπές στο νεκροταφείο Mount Moriah, όπου τουλάχιστον 26 οικογενειακοί τάφοι και τάφοι είχαν παραβιαστεί από τις αρχές Νοεμβρίου. Οι αστυνομικοί κατέληξαν στο σπίτι και την αποθήκη του 34χρονου Τζόναθαν Κράιστ Γκέρλαχ στην Ephrata και βρήκαν πάνω από 100 ανθρώπινα κρανία, οστά, μουμιοποιημένα χέρια και πόδια και δύο κορμούς σε αποσύνθεση, σύμφωνα με την New York Post.

«Βρίσκονταν σε διάφορες καταστάσεις. Μερικά από αυτά κρέμονταν, όπως ήταν. Μερικά ήταν κομμάτια, μερικά κρανία ήταν σε ένα ράφι», είπε ο εισαγγελέας του Ντέλαγουερ, Τάνερ Ρουζ. Τα περισσότερα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού, όπου βρέθηκαν και κοσμήματα τα οποία πιστεύεται πως είναι από τους τάφους.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Γκέρλαχ είχε στοχεύσει τα μαυσωλεία και τους τάφους του νεκροταφείου του 1855 που θεωρείται ως ο μεγαλύτερος εγκαταλελειμμένος χώρος ταφής της χώρας. Όσο για το πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές, ένας αστυνομικός έλεγξε τις πινακίδες του αυτοκινήτου του 34χρονου και διαπίστωσε πως βρέθηκε επανειλημμένα στην περιοχή του νεκροταφείου την περίοδο όπου έγιναν οι βανδαλισμοί.

Ο 34χρονος είχε στοχεύσει παλαιότερους τάφους που είχαν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με την αστυνομία. Την ημέρα που συνελήφθη επέστρεφε με το αυτοκίνητό του και στην κατοχή του βρέθηκε ένας λοστός και μία τσάντα στην οποία υπήρχαν μουμιοποιημένα λείψανα δύο μικρών παιδιών, τρία κρανία και οστά. Ο Γκέρλαχ συνελήφθη και έδειξε στους αστυνομικούς τους τάφους που άνοιξε.

«Δεδομένης της έκτασης του συμβάντος και της έλλειψης λογικής εξήγησης, είναι δύσκολο να πούμε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το στάδιο, τι ακριβώς συνέβη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε», δήλωσε ο εισαγγελέας Ρουζ στους δημοσιογράφους.

Ο Γκέρλαχ κατηγορείται για 100 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βεβήλωση και διάρρηξη. Φυλακίστηκε με εγγύηση 1 εκατ. δολλαρίων.