Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης στο πλαίσιο εθνικών κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ κατά της υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement (ICE), μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε πολλές πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, όπως στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και την Ουάσιγκτον DC, με τους διοργανωτές να καλούν τους πολίτες να μην πάνε στη δουλειά ή στο σχολείο.

Advertisement

Advertisement

Οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι έχουν πυροδοτήσει τοπικές διαμαρτυρίες και ευρεία δημόσια κατακραυγή σε όλη τη χώρα, προκαλώντας την κριτική από νομοθέτες και των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης, η οποία ονομάστηκε National Shutdown, ζήτησαν για τις 30 Ιανουαρίου να μην λειτουργήσει καμία υπηρεσία ή χώρος εργασίας, καθώς και τα σχολεία και οι αγορές, με την απαίτηση παράλληλα να σταματήσει η χρηματοδότηση της ICE.

Στη Μινεάπολη, οι διαδηλωτές σχημάτισαν τα γράμματα «SOS» πάνω σε παγωμένη λίμνη, ενώ μια ομάδα πορεύτηκε στους δρόμους με μια μεγάλη αναπαράσταση του Προοιμίου του αμερικανικού Συντάγματος.

Hundreds of people stand on a frozen lake in Minneapolis in a formation that spells out “SOS” in protest of ICE.

(Credit: David Guttenfelder/NYT) pic.twitter.com/t0YYr5jaXQ — Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) January 31, 2026

Σε τηλεοπτική του δήλωση την Πέμπτη το βράδυ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Θα κρατήσουμε τη χώρα μας ασφαλή, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την προστατεύσουμε». Ο Τραμπ διέταξε την αποστολή περίπου 3.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων στο Μινεάπολις.

Από την άλλη, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Βολζ, και ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, έχουν ζητήσει την αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από την πόλη.

Με πληροφορίες από BBC

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS