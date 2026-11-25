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Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna 210 που συνετρίβη την Τρίτη στον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοιχτά των ακτών του Μισισίπι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι έξι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο αγόρια, ηλικίας 8 και 10 ετών, καθώς και τέσσερις ενήλικες. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν από δύτες στο εσωτερικό της ατράκτου του αεροσκάφους.

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🇺🇸 UPDATE: LIFE JACKETS, LIFE RAFT, and CABIN located after Mississippi plane crash



A Cessna 210 flying from New Orleans to Fort Myers suddenly lost altitude about 30 minutes after takeoff.



Flight data shows the aircraft descending from 8,800 feet at a staggering 18,000 FEET… https://t.co/YaTGBMo9aT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 25, 2026

Το Cessna 210 είχε απογειωθεί από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επικοινωνία με το αεροσκάφος περίπου στις 15:45 τοπική ώρα (23:45 ώρα Ελλάδας).

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν στον Κόλπο του Μεξικού, σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ της πόλης Πασκαγκούλα και του νησιού Χορν, στις ακτές του Μισισίπι.

Η ανακοίνωση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος, επιβεβαίωσε ότι οι δύτες εντόπισαν τις σορούς και των έξι επιβαινόντων μέσα στην άτρακτο του αεροσκάφους.

Από την πλευρά του, ο Τρέβορ Μπλάουντ, συντονιστής της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, εξέφρασε τη λύπη του για την τραγική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Παρότι αυτή δεν είναι η έκβαση στην οποία ελπίζαμε, είμαστε ευγνώμονες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, η οποία μας επέτρεψε να εντοπίσουμε γρήγορα τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και να δώσουμε απαντήσεις στις οικογένειές τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει θλίψη, ενώ οι αρμόδιες αμερικανικές Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια της συντριβής.