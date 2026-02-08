«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας», είπε σε νέο μήνυμα προς τους φερόμενους απαγωγείς η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι, καθώς το θρίλερ της εξαφάνισης της 84χρονης μητέρας της περνά στην όγδοη ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πλαισιωμένη από τα αδέλφια της, η παρουσιάστρια αναγνωρίζει πως η καταβολή λύτρων είναι «ο μόνος τρόπος», καθώς οι φερόμενοι απαγωγείς ζήτησαν λύτρα σε Bitcoin και μια δεύτερη προθεσμία πλησιάζει τη Δευτέρα.

Advertisement

Advertisement

Το FBI ηγείται των ερευνών και προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες.

Ο σταθμός Kedo, είναι το τελευταίo από τα πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία που έλαβαν φερόμενες επιστολές για λύτρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τουλάχιστον μία επιστολή περιελάμβανε χρηματικές απαιτήσεις και όριζε ως προθεσμίες το βράδυ της Πέμπτης και το βράδυ της επόμενης Δευτέρας.

BREAKING: "Today Show" host Savannah Guthrie and her siblings released a new video on Saturday saying they have received a message and begged for the return of their missing mother, saying, "We will pay." https://t.co/2liUhTObDh pic.twitter.com/FlSwCL8fRe — ABC News (@ABC) February 8, 2026

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (5/2), αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ότι οι επιστολές ήταν αξιόπιστες, αλλά δήλωσαν ότι όλες οι πληροφορίες διερευνώνται σοβαρά.

Ερευνητές παραμένουν στο σπίτι της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι έξω από το Τουσόν της Αριζόνα. Οι εξετάσεις DNA έδειξαν ότι το αίμα στην μπροστινή βεράντα είναι της 84χρονης, δήλωσε ο σερίφης, εκφράζοντας απογοήτευση για το γεγονός ότι η κάμερα στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι «αποσυνδέθηκε νωρίς την Κυριακή».

The family of Nancy Guthrie is pleading for her safe return a week after the 84-year-old was allegedly abducted from her home in Tuscon, Arizona.



ABC News' Aaron Katersky reports. https://t.co/nLTeT9qoa2 pic.twitter.com/9W0NG86gRN — ABC News (@ABC) February 8, 2026

Η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της Νάνσι Γκάθρι εντείνεται καθώς χρειάζεται ζωτικής σημασίας καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, καθώς φέρει βηματοδότη και αντιμετωπίζει υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακά προβλήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Air Force One την Παρασκευή, δήλωσε ότι η έρευνα πηγαίνει «πολύ καλά». «Έχουμε κάποιες ενδείξεις που πιστεύω ότι είναι πολύ ισχυρές», είπε ο Τραμπ, καθ’ οδόν προς την έπαυλή του στη Φλόριντα.