Δύο Γάλλοι υπήκοοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους την Τρίτη, αφού το Ιράν τους επέτρεψε να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά από τρεισήμισι χρόνια κράτησης, μια αιφνιδιαστική κίνηση που συνέπεσε με την προσπάθεια του Παρισιού να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στην περιοχή.



Η Σεσίλ Κόλερ και ο Ζακ Παρίς παρέμεναν εγκλωβισμένοι στη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη από τον Νοέμβριο, αφού από το 2022 κρατούνταν στη διαβόητη φυλακή Εβίν με την κατηγορία της κατασκοπείας, την οποία η Γαλλία χαρακτήρισε αβάσιμη.

«Αυτό είναι μια ανακούφιση για όλους μας και, φυσικά, για τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο X. «Ευχαριστώ τις αρχές του Ομάν για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που κατέβαλαν.»



Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran. C’est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles.



Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services… April 7, 2026

Ούτε η γαλλική προεδρία ούτε το υπουργείο Εξωτερικών απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το τι είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους.



Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA ανέφερε ότι το ζευγάρι απελευθερώθηκε μετά από μια συμφωνία βάσει της οποίας η Γαλλία θα απελευθέρωνε με τη σειρά της τη Μαχντίε Εσφαντιάρι, μια ιρανή φοιτήτρια που ζει στη γαλλική πόλη Λυών, και θα απέσυρε την καταγγελία εναντίον του Ιράν στο Διεθνές Δικαστήριο.

Από το περιβάλλον του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έγινε γνωστό ότι οι δύο πρώην κρατούμενοι αναχώρησαν από το Ιράν τα ξημερώματα, μαζί με τον πρέσβη της Γαλλίας στο Ιράν και βρίσκονται πλέον στο Αζερμπαϊτζάν. Το υπουργείο οργανώνει την επιστροφή τους στο Παρίσι, μέσω του Αζερμπαϊτζάν.

«Είναι οριστικά ελεύθεροι! Πριν από λίγα λεπτά στο τηλέφωνο μου εξέφρασαν τη συγκίνηση και τη χαρά τους που θα ξαναβρεθούν σύντομα στη χώρα τους, κοντά στους δικούς τους», ανέφερε ο Μπαρό στο δικό του μήνυμα στo Χ.

Το χρονικό του εφιάλτη

Η καθηγήτρια Σεσίλ Κολέρ, 41 ετών και ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Ζακ Παρί, 72 ετών, συνελήφθησαν στις 7 Μαΐου 2022, την τελευταία ημέρα των διακοπών τους στο Ιράν. Τον Οκτώβριο του 2025 καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 20 και 17 ετών αντίστοιχα, κυρίως για κατασκοπεία. Ωστόσο στις 4 Νοεμβρίου αφέθηκαν ελεύθεροι, αν και τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Τις προσπάθειες απελευθέρωσής τους δυσχέρανε ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν.

Προχθές Κυριακή ο Μπαρό μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί.

Όλα τα κόμματα χαιρέτισαν την απελευθέρωση των δύο Γάλλων. Στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν, ενώ η πρόεδρός του, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, δήλωσε ότι «η Γαλλία επέδειξε ενότητα, κινητοποιήθηκε για να πετύχει αυτήν την απελευθέρωση».

«Ζήτω! Οι Γάλλοι όμηροι στο Ιράν Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί βρίσκονται σε ένα αεροπλάνο, με προορισμό το Παρίσι. Συγχαρητήρια στις ομάδες της γαλλικής διπλωματίας που πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας» Ζαν-Λικ Μελανσόν.

