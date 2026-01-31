Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη αερίου σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Αχβάζ του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Tehran Times, η οποία επικαλείται τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Σάββατο σημειώθηκε έκρηξη στο νότιο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς να αναφερθεί η αιτία της έκρηξης. Ο επικεφαλής της διαχείρισης κρίσεων στην επαρχία Χορμοζγκάν δήλωσε ότι η έκρηξη προκάλεσε τον τραυματισμό 14 ατόμων και τον θάνατο ενός ατόμου.
Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε μια σειρά εκρήξεων που σημειώθηκαν στο Ιράν το Σάββατο, δήλωσαν δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.
Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες στόχος της έκρηξης ήταν ένας διοικητής του ναυτικού της Επαναστατικής Φρουράς, ήταν «εντελώς ψευδείς».
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη ερευνάται, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με τις ιρανικές αρχές για σχόλια.
🚨 Multiple explosions inside Iran!— The Iran Watcher 🇮🇷 (@prznsoccer) January 31, 2026
In Bandar Abbas, the commentator says the building was hit and that the explosion had an unusually intense sound.
In Ahvaz, the building shows extensive structural damage consistent with a powerful explosion, with collapsed floors, shattered… pic.twitter.com/Inuu57XQXt
Το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός μεταξύ Ιράν και Ομάν, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης.
At least 4 people were reportedly killed in an explosion in the Azadegan neighborhood of Bandar Abbas, a major port city in southern Iran. The cause remains unclear, though it is allegedly a gas explosion, according to local reports. pic.twitter.com/n6WsAH9aJj— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 31, 2026
Η αναφερόμενη έκρηξη έρχεται εν μέσω ενταμένων εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, μετά την καταστολή από τις ιρανικές αρχές των μεγαλύτερων διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών της Δύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Οι διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω των οικονομικών δυσκολιών και αποτέλεσαν μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για τους κληρικούς ηγέτες της χώρας.
Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν. Πολλές πηγές ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο Τραμπ εξετάζει επιλογές κατά του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας.
Νωρίτερα το Σάββατο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποκινώντας διαμαρτυρίες.