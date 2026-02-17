Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» κατά το δεύτερη γύρο των πυρηνικών συνομιλιών στη Γενεύη την Τρίτη, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Η πρόοδος αυτή δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, αλλά ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία, δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος των Στενών του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διαδρομή εφοδιασμού πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να «βυθιστούν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχει.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ που έχουν αποσταλεί στον Περσικό Κόλπο «θα μπορούσαν να βυθιστούν στον βυθό της θάλασσας».

«Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχτεί ένα χτύπημα από το οποίο δεν θα μπορέσει να ανακάμψει», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε εκδήλωση στην Τεχεράνη, αναφερόμενος στην δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τον «ισχυρότερο στρατό» στον κόσμο.

«Συνεχίζουν να λένε ότι στείλαμε πολεμικλα πλοία προς το Ιράν. Πολύ καλά, ένα πολεμικό πλοίο είναι πράγματι ένα επικίνδυνο μηχάνημα, αλλά πιο επικίνδυνο από ένα πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να το βυθίσει στον βυθό της θάλασσας», πρόσθεσε.

Ακριβώς καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες στη Γενεύη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα έκλειναν για μερικές ώρες λόγω «μέτρων ασφαλείας», ενώ η ελίτ των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν διεξήγαγε στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή.

Στο παρελθόν, η Τεχεράνη έχει απειλήσει να κλείσει το στενό για την εμπορική ναυτιλία σε περίπτωση επίθεσης, μια κίνηση που θα έκοβε το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Μαζί με τον Αραγτί, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχαν στις συνομιλίες της Γενεύης, στις οποίες μεσολάβησε το Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Πηγή: Reuters, Anadolu

