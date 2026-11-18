Ιρλανδία: Ακτιβιστής υπέρ της Παλαστίνης και κατά του Ισραήλ κατέστρεψε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος αξίας 60 εκατ. δολαρίων

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Ο δράστης παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας στις 11 Απριλίου και χρησιμοποίησε τσεκούρι και χημικά υλικά για να καταστρέψει ζωτικά συστήματα του αεροσκάφους.

Οι αμερικανικές Αρχές αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν προϊόν πολύμηνης προετοιμασίας, καθώς ο κατηγορούμενος είχε μελετήσει τη δομή του αεροσκάφους και τις κινήσεις της εναέριας κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για καταστροφή κρατικής περιουσίας, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών.

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Τεράστιες ζημιές σε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules, εκτιμώμενης αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, προκάλεσε ένας 48χρονος Ιρλανδός, ο οποίος φέρεται να εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών του αεροδρομίου Σάνον και να προχώρησε σε εκτεταμένο βανδαλισμό. Πρόκειται για τον Ντάιθι Ο’Κόραϊν, ακτιβιστή που τάσσεται υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου, όταν ο 48χρονος φέρεται να παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας και να εισήλθε στον χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα τα αεροσκάφη του αεροδρομίου.

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Στόχος του ήταν ένα C-130 Hercules της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, στο εσωτερικό του οποίου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Μεταξύ άλλων, έκοψε δέσμες καλωδίων και υδραυλικούς σωλήνες, προκάλεσε ζημιές σε σωλήνα υγρού οξυγόνου, κατέστρεψε τα όργανα του πιλοτηρίου και τρύπησε τους αεραγωγούς.

An Irish pro Palestinian activist has been charged in New York with destroying a $60 million U.S. military C-130 transport aircraft at Shannon Airport in Ireland. Prosecutors say Daithí Ó Corráin, 48, smashed cockpit instruments, cut wiring and hydraulic lines, and brought gallium aboard to corrode the aircraft. Authorities say the aircraft will never fly again. He faces up to 10 years in prison. November 17, 2026

Το γάλλιο και το τσεκούρι που χρησιμοποίησε για να προκαλέσει ζημιές στο C-130

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 48χρονος φέρεται να είχε μαζί του κάψουλες γαλλίου, ενός μεταλλικού χημικού στοιχείου που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διάβρωση στο αλουμίνιο. Το συγκεκριμένο υλικό θεωρείται ιδιαίτερα επιβλαβές για το αεροσκάφος, καθώς η κατασκευή του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο συγκεκριμένο μέταλλο.

Η παρουσία του έγινε αντιληπτή λίγες ώρες αργότερα, όταν τα μέλη του πληρώματος επέστρεψαν στο C-130 για να προετοιμάσουν την αναχώρησή του. Βλέποντας τον Ο’Κόραϊν μέσα από παράθυρο του πιλοτηρίου, ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο 48χρονος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει μέσω καταπακτής στην οροφή του αεροσκάφους, ενώ συνέχισε να προκαλεί ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χτύπησε με τσεκούρι την εξωτερική επιφάνεια του C-130 και έριξε στις δεξαμενές καυσίμων άγνωστες ουσίες και αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μεταλλικά σφαιρίδια.

Ιρλανδία: ακτιβιστής υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ κατέστρεψε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος 60 εκατομμυρίων δολαρίων Ιρλανδία: ακτιβιστής υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ κατέστρεψε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος 60 εκατομμυρίων δολαρίων Ιρλανδία: ακτιβιστής υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ κατέστρεψε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος 60 εκατομμυρίων δολαρίων

Σχεδίαζε την επίθεση επί μήνες – Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η επίθεση δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας. Ο Ο’Κόραϊν φέρεται να είχε μελετήσει την κατασκευή του στρατιωτικού αεροσκάφους, να είχε προμηθευτεί γάλλιο και να είχε αναζητήσει τις συντεταγμένες σημείων από τα οποία θα μπορούσε να παραβιάσει την περίμετρο ασφαλείας του αεροδρομίου.

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Επιπλέον, φέρεται να είχε εγγραφεί σε εφαρμογή παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας, μέσω της οποίας μπορούσε να ενημερώνεται και για τις κινήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, ενώ είχε αναζητήσει πληροφορίες για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών μέσων.

Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για καταστροφή κρατικής περιουσίας, αδίκημα που, σύμφωνα με την αμερικανική Εισαγγελία, επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

«Αυτό δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη βανδαλισμού. Ο κατηγορούμενος φέρεται να πέρασε μήνες ερευνώντας το αεροσκάφος, προμηθευόμενος εργαλεία και υλικά και προετοιμάζοντας την επίθεση, προκειμένου να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή καταστροφή», δήλωσε ο Τζέιμς Σι Μπάρνακλ Τζούνιορ, αναπληρωτής διευθυντής του FBI στη Νέα Υόρκη.

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