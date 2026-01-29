Εκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Τουρκίας, ενώ δεν έχουν γίνει αναφορές για απώλειες.

Φωτιά ξέσπασα αργά το απόγευμα της Πέμπτης 29/1 σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Τουρκίας, της εταιρίας TÜPRAŞ, στην πόλη Ιζμίτ. Οι φλόγες και η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό σε ποιο τμήμα του διυλιστηρίου ξέσπασε η φωτιά, όμως όλοι οι εργαζόμενοι εκκένωσαν το εργοστάσιο. Οι εικόνες των φλεγόμενων εγκαταστάσεων που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν έντονη ανησυχία.

#SONDAKİKA

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafinerinin olduğu bölgeden dumanlar yükseldi. pic.twitter.com/Fqh39weJht January 29, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μόλις εντοπίστηκε η φωτιά και, σε συνεργασία με την TÜPRAŞ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσουν τις φλόγες και να προστατεύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Οι αρχές έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το διυλιστήριο, απαγορεύοντας την πρόσβαση, ενώ ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται και οι δυνάμεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τα αίτια της φωτιάς προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο αναμένεται να ξεκινήσει λεπτομερής τεχνική διερεύνηση.