Οι ισραηλινοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες κατά του αδελφού του επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, της Σιν Μπετ, για «υποβοήθηση του εχθρού σε καιρό πολέμου», καθώς φέρεται να διακινούσε λαθραία τσιγάρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κατηγορητήριο κατά του Μπεζαλέλ Ζίνι, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, υποστηρίζει ότι γνώριζε πως η Χαμάς ενδέχεται να αποκομίσει κέρδη από τη μεταπώληση τσιγάρων και καπνού σε υπερβολικά υψηλές τιμές.

Advertisement

Advertisement

Ο 50χρονος Ζίνι, έφεδρος σε ενεργό υπηρεσία στον ισραηλινό στρατό, φέρεται να μετέφερε λαθραία 14 κιβώτια τσιγάρων — συνολικά 7.000 πακέτα — λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα 365.000 σέκελ (περίπου 117.000 δολάρια ή 86.000 λίρες).

Ο αδελφός του, ο πρόσφατα διορισμένος επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, δεν κατηγορείται για καμία παράνομη πράξη.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τη Χαμάς, το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρό έλεγχο στη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων αγαθών προς τη Γάζα.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύνολο διώξεων σε βάρος περισσότερων από δώδεκα ατόμων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα που διακινούσε λαθραία στη Γάζα ολοκαίνουργια, ακριβά iPhone, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και άλλα ηλεκτρονικά είδη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μόνο η πώληση λαθραίων τσιγάρων και καπνού έχει αποφέρει «εκατοντάδες εκατομμύρια σέκελ» στα ταμεία της Χαμάς από την έναρξη του πολέμου.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η επιχείρηση λαθρεμπορίου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025, πριν από την εκεχειρία του Οκτωβρίου, όταν οι συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Advertisement

Όπως υποστηρίζουν, οι διακινητές προσποιούνταν ότι εισέρχονταν στη Γάζα στο πλαίσιο των στρατιωτικών τους καθηκόντων, παραπλανώντας τους Ισραηλινούς στρατιώτες στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Το κατηγορητήριο σε βάρος του Μπεζαλέλ Ζίνι περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για απάτη, αποδοχή δωροδοκίας και φορολογικές παραβάσεις. Συνελήφθη πριν από δύο εβδομάδες μαζί με δύο φερόμενους συνεργούς του, οι οποίοι κατηγορούνται επίσης για λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Ζίνι δηλώνουν ότι ο πελάτης τους αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας δεν είναι ενδεδειγμένη για την υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Advertisement

«Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της υποβοήθησης του εχθρού σε καιρό πολέμου, πρόκειται για πλήρη αναστροφή της πραγματικότητας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τα πάντα και έχει ρισκάρει τη ζωή του για το κράτος», ανέφερε ένας από τους δικηγόρους του, σύμφωνα με τη Haaretz.