Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια σε νέα δέσμη κυρώσεων κατά εξτρεμιστών Ισραηλινών εποίκων που εμπλέκονται σε βίαιες επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ενώ παράλληλα ενέκρινε και νέες κυρώσεις σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Την απόφαση ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, η Κάγια Κάλας, η οποία έκανε λόγο για ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει «από το αδιέξοδο στην πράξη».

EU Foreign Ministers just gave the go-ahead to sanction Israeli settlers over violence against Palestinians.



They also agreed new sanctions on leading Hamas figures.



It was high time we move from deadlock to delivery.

Extremisms and violence carry consequences. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 11, 2026

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έδωσαν μόλις το “πράσινο φως” για την επιβολή κυρώσεων σε Ισραηλινούς εποίκους λόγω της βίας κατά Παλαιστινίων. Συμφώνησαν επίσης σε νέες κυρώσεις κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Ήταν πλέον καιρός να περάσουμε από το αδιέξοδο στην εφαρμογή αποφάσεων. Ο εξτρεμισμός και η βία έχουν συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάλας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ισραήλ. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ απέρριψε κατηγορηματικά τις κυρώσεις, κάνοντας λόγο για «αυθαίρετη και πολιτική» απόφαση της ΕΕ.

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά την απόφαση επιβολής κυρώσεων σε Ισραηλινούς πολίτες και οργανώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε, με αυθαίρετο και πολιτικό τρόπο, να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες και φορείς λόγω των πολιτικών τους απόψεων και χωρίς καμία βάση», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε επίσης «εξοργιστική» τη σύγκριση μεταξύ Ισραηλινών πολιτών και στελεχών της Χαμάς, κάνοντας λόγο για «εντελώς διαστρεβλωμένη ηθική εξίσωση».

«Το Ισραήλ υπερασπίστηκε, υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα των Εβραίων να εγκαθίστανται στην καρδιά της πατρίδας μας», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμα των Εβραίων στη γη του Ισραήλ αποτελεί «ηθικό και ιστορικό δικαίωμα» που «κανένας παράγοντας δεν μπορεί να αφαιρέσει από τον εβραϊκό λαό».

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «η προσπάθεια επιβολής πολιτικών απόψεων μέσω κυρώσεων είναι απαράδεκτη και δεν θα πετύχει».

Israel firmly rejects the decision to impose sanctions on Israeli citizens and organizations.



The European Union has chosen, in an arbitrary and political manner, to impose sanctions on Israeli citizens and entities because of their political views and without any basis.… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 11, 2026

Νωρίτερα, προσερχόμενη στη συνεδρίαση, η Κάλας είχε δηλώσει ότι ανέμενε πολιτική συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων, σημειώνοντας πως το ζήτημα βρισκόταν «στο τραπέζι εδώ και αρκετό καιρό».

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι ευρύτερα μέτρα κατά του Ισραήλ εξακολουθούν να μην συγκεντρώνουν την αναγκαία στήριξη εντός της ΕΕ.

«Αυτή τη στιγμή, όταν το δοκιμάσαμε την Παρασκευή με τους πρέσβεις, φαίνεται ότι δεν διαθέτουμε την αναγκαία πλειοψηφία για να περάσουν αυτά τα μέτρα», είπε αναφερόμενη στη γαλλο-σουηδική πρόταση για μέτρα που θα στόχευαν το εμπόριο με τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη. «Αλλά πραγματικά, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε;», πρόσθεσε.

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά των εποίκων περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Πιο ειδικά σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δέσμη των ευρωπαϊκών κυρώσεων αφορά επτά εξτρεμιστές εποίκους και την οργάνωσή τους, καθώς και 12 στελέχη της Χαμάς και την ίδια την παλαιστινιακή οργάνωση.

Παράλληλα, ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ επεξεργάζονται ήδη πιθανά σενάρια για περιορισμό του εμπορίου με τους ισραηλινούς εποικισμούς, μεταξύ των οποίων εξετάζονται πλήρης απαγόρευση εισαγωγών, υψηλοί δασμοί ή ποσοστώσεις.

Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν έντονες με τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Τσεχία, την Αυστρία και άλλες χώρες να έχουν μέχρι στιγμής αντιταχθεί σε πιο σκληρά μέτρα, όπως η αναστολή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Ισραήλ ή η απαγόρευση προϊόντων από τους εποικισμούς.

Η απόφαση των «27» σπάει ένα αδιέξοδο περίπου 21 μηνών στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, το θέμα είχε τεθεί επανειλημμένα σε προηγούμενα Συμβούλια, ωστόσο η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε συστηματικά την επιβολή νέων κυρώσεων κατά εποίκων, καθώς οι αποφάσεις απαιτούν ομοφωνία. Η αλλαγή κυβέρνησης στη Βουδαπέστη φαίνεται πως άνοιξε τελικά τον δρόμο για συμφωνία, μετά την ορκωμοσία του νέου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, το περασμένο Σάββατο.

