Η πρώην στρατιωτική εισαγγελέας του Ισραήλ, Γιφάτ Τομέρ-Γιερουσάλμι, συνελήφθη μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει στρατιώτες να κακοποιούν βάναυσα Παλαιστίνιο κρατούμενο, μία υπόθεση που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν την υποστράτηγο Γιφάτ Τομέρ-Γιερουσάλμι με την υποψία ότι διέρρευσε ένα βίντεο που δείχνει τον σπαρακτικό βιασμό ενός Παλαιστίνιου κρατουμένου στο κέντρο κράτησης Sde Teiman, λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση του επικεφαλής δικηγόρου του ισραηλινού στρατού, ο οποίος θεωρείται νεκρός.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, όταν η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της Γενικής Εισαγγελέως των IDF, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαρροή ενός βίντεο που φέρεται να δείχνει την κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου από Ισραηλινούς στρατιώτες, εν μέσω υποθέσεων για παρακώλυση της αστυνομικής έρευνας για τη διαρροή.

Israeli police and rescue teams are searching for Yifat Tomer-Yerushalmi, the outgoing military advocate general, who has been missing for several hours after last being seen near the northern Tel Aviv beach area. Her car was found abandoned nearby, prompting an urgent response.

Η Τόμερ-Γερουσάλμι και ο Ματάν Σολόμο είναι ύποπτοι για «παρεμπόδιση της δικαιοσύνης» λόγω της διαρροής ενός βίντεο που δείχνει κακοποίηση στο διαβόητο κέντρο κράτησης και μια υποτιθέμενη επακόλουθη συγκάλυψη, ανέφεραν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι δύο είναι ύποπτοι και για «άλλα ποινικά αδικήματα», χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το εν λόγω βίντεο αναφέρεται σε ένα κλιπ που κυκλοφόρησε πέρυσι και το οποίο φέρεται να δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να βασανίζουν έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο στο κέντρο κράτησης Sde Teiman, το οποίο χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα για την κράτηση και την κακοποίηση Παλαιστινίων από τη Γάζα.

This is the video that forced Yifat Tomer‑Yerushalmi to resign. She exposed Israeli soldiers s€xually assaulting Palestinian prisoners, and the government punished her for telling the truth.

«Εξουσιοδότησα τη δημοσιοποίηση υλικού στα Μέσα Ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να καταρρίψω την ψευδή προπαγάνδα κατά των σωμάτων επιβολής του νόμου του στρατού» έγραψε στην επιστολή παραίτησής της η Τόμερ-Γερουσάλμι προς τον αρχηγό του γενικού επιτελείου. «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό έφτασε στα Μέσα Ενημέρωσης από το εσωτερικό της μονάδας. Αυτή η ευθύνη είναι επίσης η βάση για την απόφασή μου να τερματίσω τη θητεία μου ως γενική στρατιωτική εισαγγελέας» πρόσθεσε.

Στο βίντεο, φαίνεται ότι στρατιώτες αναγκάζουν έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο να ξαπλώσει στο πάτωμα και στη συνέχεια τον περικυκλώνουν με ασπίδες για να εμποδίσουν την ορατότητα των καμερών ασφαλείας. Στη συνέχεια, ο άνδρας δέχεται επίθεση μ’ αποτέλεσμα υπέστη σοβαρά τραύματα στο ορθό, στα πλευρά και στους πνεύμονες, αφού οι στρατιώτες τον μαχαίρωσαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Τον Φεβρουάριο, ξεκίνησε ποινική έρευνα για το περιστατικό, με πέντε εφέδρους να κατηγορούνται για «σκληρή βία κατά του κρατουμένου, συμπεριλαμβανομένου του μαχαιρώματος του πισινού του κρατουμένου με αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο διείσδυσε κοντά στο ορθό του κρατουμένου».

Την Παρασκευή, η επικεφαλής δικηγόρος ανακοίνωσε την παραίτησή της σε σχέση με τη διαρροή του βίντεο.

Την Κυριακή (2/11), η υπόθεση έλαβε μια μυστήρια τροπή, μετά από αναφορές της οικογένειάς της ότι δεν απαντούσε στις κλήσεις τους, αλλά και την απουσία της από προγραμματισμένες συναντήσεις.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείτο η Haaretz, το αυτοκίνητό της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε παραλία, ενώ υπάρχουν και αναφορές για τον εντοπισμό ενός σημειώματος που κάποιοι χαρακτήρισαν «επιστολή αυτοκτονίας».

Ωστόσο, το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε τη Δευτέρα ότι η επιστολή της δεν ανέφερε κάτι τέτοιο.

Στην επιστολή παραίτησής της, η Τόμερ-Γερουσάλμι αναγνώρισε ότι το γραφείο της είχε διαρρεύσει πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης μετά από πολιτικά υποκινούμενες διαμαρτυρίες που αποσκοπούσαν να εμποδίσουν την έρευνα για την κακοποίηση.

Στην επιστολή που υπέβαλε στον αρχηγό του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ ανέφερε ότι είχε εγκρίνει τη δημοσιοποίηση του υλικού πέρυσι «σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των αρχών επιβολής του νόμου του στρατού».

Οι διαμαρτυρίες με πολιτικά κίνητρα είναι πιθανώς μια αναφορά στις διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν ακροδεξιοί πολιτικοί και ακτιβιστές μετά τη διαρροή του βίντεο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύλληψη αρκετών στρατιωτών.

Η Τόμερ-Γερουσάλμι είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από τον ισραηλινό στρατό από την περασμένη εβδομάδα, όταν η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τη διαρροή.

Η υπόθεση και η σύλληψη της Τόμερ-Γερουσάλμι προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση, με τον υπουργό Άμυνας Israel Katz να την κατηγορεί ότι δυσφήμησε τους ισραηλινούς στρατιώτες διαδίδοντας «συκοφαντίες» με τη δημοσίευση του βίντεο.

Η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της, ωστόσο στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, με τις ισραηλινές αρχές να παρατείνουν τη φυλάκισή της, το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11), και την τύχη της να θεωρείται αβέβαιη. Η ίδια θεωρείται ύποπτη για απάτη, παράβαση καθήκοντος, παρεμπόδιση δικαστικών διαδικασιών και κατάχρηση εξουσίας.

Η φυλακή Sde Teiman είναι μία από τις πιο διαβόητες για τη βία φυλακές στο Ισραήλ, με πολυάριθμες καταγγελίες για κακοποίηση και ιατρική αμέλεια των Παλαιστινίων κρατουμένων από τότε που άρχισε να λειτουργεί ως κέντρο κράτησης πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν δήλωσαν ότι υπέστησαν βιασμούς, βασανιστήρια και άλλες μορφές σοβαρής σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης.