Τουλάχιστον 4 άτομα τραυματίστηκαν και ελικόπτερα βοήθησαν στoν απεγκλωβισμό περίπου 100 επιβαινόντων μετά από ατύχημα τελεφερίκ σε βουνό της βορειοδυτικής Ιταλίας την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου.
Όπως μετέδωσε το Reuters, το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο καμπίνες συγκρούστηκαν με τον άνω και τον κάτω σταθμό της εγκατάστασης, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Μακουγκνάγκα στην περιοχή Πιεμόντε, σύμφωνα με την ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία.
Τρεις επιβάτες στην άνω καμπίνα τραυματίστηκαν, μαζί με τον χειριστή του τελεφερίκ στο επίπεδο του εδάφους. Άλλα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 6 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.
Μετά από το συμβάν οι κοντινές πίστες για σκι έκλεισαν.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης τελεφερίκ «Macugnaga Trasporti e Servizi» Φιλίπι Μπεσότζι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι μία από τις καμπίνες προφανώς δεν κατάφερε να επιβραδύνει όπως αναμενόταν και χτύπησε σε ένα φράγμα του σταθμού.
«Ευτυχώς δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός» συμπλήρωσε ο ίδιος.
Να σημειωθεί ότι, στο τελεφερίκ μία ομάδα περίπου 100 ατόμων, στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά και ξένους τουρίστες, εγκλωβίστηκε στον ανώτερο σταθμό του όρους Μόντε Μόρο σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.