Τουλάχιστον 4 άτομα τραυματίστηκαν και ελικόπτερα βοήθησαν στoν απεγκλωβισμό περίπου 100 επιβαινόντων μετά από ατύχημα τελεφερίκ σε βουνό της βορειοδυτικής Ιταλίας την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο καμπίνες συγκρούστηκαν με τον άνω και τον κάτω σταθμό της εγκατάστασης, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Μακουγκνάγκα στην περιοχή Πιεμόντε, σύμφωνα με την ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία.

❌ Macugnaga (VB), intervento #vigilidelfuoco, con @cnsas_official e @GDF, in corso dalle 11:30 per un incidente a due cabine della Funivia Al Moro: feriti il manovratore a valle e 3 dei 15 passeggeri a monte. In azione 2 elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in… pic.twitter.com/6cI1H6RWY4 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 30, 2025

Τρεις επιβάτες στην άνω καμπίνα τραυματίστηκαν, μαζί με τον χειριστή του τελεφερίκ στο επίπεδο του εδάφους. Άλλα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 6 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Μετά από το συμβάν οι κοντινές πίστες για σκι έκλεισαν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης τελεφερίκ «Macugnaga Trasporti e Servizi» Φιλίπι Μπεσότζι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι μία από τις καμπίνες προφανώς δεν κατάφερε να επιβραδύνει όπως αναμενόταν και χτύπησε σε ένα φράγμα του σταθμού.

❌ Macugnaga (VB), incidente Funivia Al Moro: i #vigilidelfuoco, a bordo degli elicotteri Drago 166 e Drago 61, hanno trasportato a valle le 94 persone rimaste bloccate a 2.800 metri di quota del Passo del Moro [#30dicembre 15:00] pic.twitter.com/6VT7IXxA12 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 30, 2025

«Ευτυχώς δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Να σημειωθεί ότι, στο τελεφερίκ μία ομάδα περίπου 100 ατόμων, στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά και ξένους τουρίστες, εγκλωβίστηκε στον ανώτερο σταθμό του όρους Μόντε Μόρο σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.