Χιουμοριστικό τόνο έδωσε η Μάιλι Σάιρους όταν αναφέρθηκε στο δαχτυλίδι αρραβώνα της με τον Μαξ Μοράντο, κατά την πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της πρότασης γάμου. Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», όπου δεν δίστασε να δείξει το εντυπωσιακό μονόπετρο στους τηλεθεατές.

Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ της ευχήθηκε για τον αρραβώνα, κάνοντας παράλληλα ένα αστείο σχόλιο για τον σύντροφό της, λέγοντας πως «αναρωτιέται αν έχει συνειδητοποιήσει ότι, αν περίμενε τρεις εβδομάδες, δεν θα χρειαζόταν να αγοράσει ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο». Η αντίδραση της Σάιρους ήταν άμεση και γεμάτη γέλια, με την ίδια να απαντά παιχνιδιάρικα: «Ήταν προσφορά Black Friday, μωρό μου», ενώ σήκωσε το χέρι για να δείξει το δαχτυλίδι της. Στη συνέχεια, ωστόσο, διευκρίνισε πως μάλλον δεν ήταν πραγματική προσφορά, χαρακτηρίζοντας τον Μοράντο «έξυπνο» και προσθέτοντας με χιούμορ ότι ελπίζει να μην το είχε αγοράσει με έκπτωση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Μάιλι Σάιρους είχε δείξει για πρώτη φορά δημόσια το δαχτυλίδι στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες. Την επόμενη ημέρα, πηγή επιβεβαίωσε στο περιοδικό «People» ότι η τραγουδίστρια και ο Μαξ Μοράντο είναι πλέον αρραβωνιασμένοι.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021 και επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Απρίλιο του 2022, όταν εντοπίστηκαν να φιλιούνται δημόσια σε κοινή τους έξοδο στο West Hollywood, γεγονός που είχε τότε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης.