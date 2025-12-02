Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, όπως επιβεβαίωσε το Page Six. Η είδηση ήρθε μετά από την εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες.

Η 33χρονη ποπ σταρ και ο 27χρονος μουσικός πόζαραν στους φωτογράφους, με τη Σάιρους να επιδεικνύει το εντυπωσιακό διαμάντι του αρραβώνα της.

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Jacquie Aiche, μέσω της εκπροσώπου της Francesca Consulting, επιβεβαίωσε ότι είχε δημιουργήσει το δαχτυλίδι κατά παραγγελία. Το κόσμημα διαθέτει μια κομμένη πέτρα που στέκεται πάνω σε μια «χοντρή» χρυσή ταινία 14 καρατίων, προσδίδοντας στο δαχτυλίδι έναν μοναδικό και κομψό χαρακτήρα.

Η Σάιρους και ο Morando είναι ζευγάρι από το 2021, μετά το διαζύγιό της από τον Κρις Χέμσγουορθ, με τον οποίο είχε μια σχέση με διαλείμματα που κράτησε πάνω από μια δεκαετία. Ο ρομαντικός τους δεσμός ξεκίνησε με ένα ραντεβού στα τυφλά στα τέλη του 2021, αλλά επιβεβαιώθηκε δημόσια μόνο τον επόμενο χρόνο.

Σε συνέντευξή της στη Vogue το 2023, η Σάιρους είχε αποκαλύψει πως το πρώτο τους ραντεβού ήταν για εκείνη ένα τυφλό ραντεβού, ενώ για εκείνον όχι, προσθέτοντας πως σκέφτηκε: «Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγω».

🚨 MILEY CYRUS & MAX MORANDO ARE OFFICIALLY ENGAGED 💍. pic.twitter.com/Trox32KtlN — Miley Official (@MileyCyrusBz) December 2, 2025

Παρά την αγάπη τους, η Σάιρους και ο Morando κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με ελάχιστες κοινές εμφανίσεις. Η Μάιλι Σάιρους δεν είναι το συνηθισμένο «κορίτσι της διπλανής πόρτας».

Βαριέται εύκολα, αλλά η ανία της μετατρέπεται σε δημιουργικότητα, καθώς αλλάζει χτενίσματα, ερωτικούς παρτενέρ και μουσικά είδη με ευκολία. Κάντρι, ποπ, χιπ-χοπ και ψυχεδελική ροκ γίνονται «φίλες» της, και κάθε άλμπουμ της αποτελεί μια νέα μουσική έκπληξη για το κοινό της.