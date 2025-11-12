Νέα emails της υπόθεσης Έπσταϊν που αναφέρουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στη δημοσιότητα Δημοκρατικοί βουλευτές.

Ένα από αυτά είναι μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και της συντρόφου και καταδικασθείσας ως συνεργού του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ αρνείται πως γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν. Οι δυο τους γνωρίζονταν τη δεκαετία του 1990 και αυτή του 2000 μα κατά το 2004 απομακρύνθηκαν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε ισχυριστεί ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» σε ένα email του 2019 που αποδίδεται στον Αμερικανό χρηματιστή που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, ο οποίος πέθανε στη φυλακή την ίδια χρονιά, σύμφωνα με email που δόθηκε στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς βουλευτές.

«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω» την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο, ισχυρίζεται ο Έπστιν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα και προσθέτει: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Έπστιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP