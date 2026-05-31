Ο Kanye West, που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και ως Ye, υποστήριξε ότι η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη συγκέντρωσε 118.000 θεατές και αποτέλεσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ για εισιτηριακή συναυλία σε στάδιο.

Μόνο που, μέχρι στιγμής, ο ισχυρισμός παραμένει ακριβώς αυτό: ισχυρισμός. Δεν έχει υπάρξει επίσημη πιστοποίηση από τα Ρεκόρ Γκίνες ή από άλλη ανεξάρτητη αρχή, ενώ η υπόθεση έρχεται λίγες ώρες μετά το νέο μπλόκο που συνάντησε ο ράπερ στην Ιταλία.

Ο Kanye West μπορεί να πανηγυρίζει για το κοινό που, σύμφωνα με τον ίδιο, γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη, όμως η ευρωπαϊκή του περιοδεία εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με πολιτικό και κοινωνικό πεδίο έντασης παρά με κανονικό συναυλιακό πρόγραμμα.

Ο Αμερικανός ράπερ δήλωσε ότι η εμφάνισή του στην Τουρκία προσέλκυσε 118.000 θεατές, αριθμός που, αν επιβεβαιωθεί επισήμως, θα ήταν εντυπωσιακός για συναυλία σε στάδιο.

Kanye West haciendo historia en Turquia 🇹🇷 pic.twitter.com/5wWd9FZjxr May 31, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ακούγεται να λέει στο κοινό ότι η βραδιά «έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ», παρουσιάζοντας την Κωνσταντινούπολη ως τη μεγαλύτερη σκηνή της καριέρας του.

KANYE WEST LIVE IN ISTANBUL SETTING RECORDS pic.twitter.com/l1Jo14gwSV — Roland McClean (@RolandJMcClean) May 30, 2026

Ωστόσο, η κρίσιμη λέξη εδώ είναι το «αν». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τα Ρεκόρ Γκίνες, ούτε ανεξάρτητη καταμέτρηση που να πιστοποιεί τον αριθμό των 118.000 θεατών. Ο ισχυρισμός προέρχεται κυρίως από τον ίδιο τον καλλιτέχνη και το περιβάλλον του, κάτι που καθιστά αναγκαία την επιφύλαξη.

Kanye West's biggest career stage was in Istanbul, not the US.pic.twitter.com/fsA95niXZR May 30, 2026



Την ίδια ώρα, η Ιταλία υπενθυμίζει ότι το όνομα του Kanye West παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο στην Ευρώπη.Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Kanye West και του Travis Scott στο Reggio Emilia, στο πλαίσιο του Pulse of Gaia Festival, ακυρώθηκαν από τις ιταλικές αρχές. Ο τοπικός νομάρχης Σαλβατόρε Αντζιέρι έλαβε την απόφαση επικαλούμενος λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και τον κίνδυνο αντιδιαδηλώσεων.

Η ανησυχία δεν αφορούσε μόνο το μέγεθος των συναυλιών, αλλά και το ευρύτερο κλίμα. Ο χώρος, η RCF Arena, έχει χωρητικότητα περίπου 103.000 θεατών, ενώ οι δύο εμφανίσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Οι αρχές έλαβαν υπόψη την αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση, αλλά και τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι παλαιότερες αντισημιτικές δηλώσεις του Kanye West και η χρήση ναζιστικών συμβόλων σε προηγούμενες δημόσιες κινήσεις του.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αναφορές, στην απόφαση συνέβαλαν και αιτήματα της καταναλωτικής οργάνωσης Codacons, καθώς και της εβραϊκής κοινότητας της Μόντενα και του Ρέτζιο Εμίλια. Η Ιταλία προστέθηκε έτσι στη λίστα ευρωπαϊκών χωρών όπου εμφανίσεις του Ye ακυρώθηκαν, μπλοκαρίστηκαν ή βρέθηκαν αντιμέτωπες με έντονες αντιδράσεις.

Το ερώτημα, πάντως, παραμένει: έσπασε πράγματι ο Kanye West παγκόσμιο ρεκόρ; Η απάντηση εξαρτάται από το τι ακριβώς μετράμε. Αν μιλάμε για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε συναυλία γενικά, τότε ο αριθμός των 118.000 θεατών δεν πλησιάζει καν τα ιστορικά μεγέθη. Το πιο γνωστό ρεκόρ σε free concert αποδίδεται στον Rod Stewart, ο οποίος εμφανίστηκε στην Copacabana του Ρίο ντε Τζανέιρο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1994 μπροστά σε κοινό που υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Η συγκεκριμένη επίδοση συνοδεύεται βέβαια από μία σημαντική επιφύλαξη: στο πλήθος περιλαμβάνονταν και άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα.

Αν μιλάμε για ticketed concert, δηλαδή συναυλία με εισιτήριο, το σημείο αναφοράς τα τελευταία χρόνια ήταν ο Vasco Rossi, ο οποίος το 2017 συγκέντρωσε 225.173 θεατές στο Modena Park της Ιταλίας. Όμως το 2025 το ρεκόρ αυτό φέρεται να ξεπεράστηκε από τον Κροάτη τραγουδιστή Marko Perković Thompson στο Zagreb Hippodrome, με περίπου 450.000 εισιτήρια να αναφέρονται από διεθνή μέσα και τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για έως 504.000 παρευρισκόμενους.

Με άλλα λόγια, οι 118.000 θεατές του Kanye West, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα αποτελούσαν μια τεράστια προσέλευση και πιθανώς μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες του σε στάδιο. Δεν αρκούν όμως για να του δώσουν το γενικό παγκόσμιο ρεκόρ συναυλιακής προσέλευσης, ούτε το ρεκόρ της μεγαλύτερης εισιτηριακής συναυλίας όλων των εποχών.

Το πιθανό «παράθυρο» στον ισχυρισμό του είναι ο πολύ συγκεκριμένος χαρακτηρισμός: εισιτηριακή συναυλία σε στάδιο. Εκεί ίσως επιχειρείται μια πιο στενή κατηγορία, διαφορετική από τα πάρκα, τις παραλίες, τα hippodromes ή τις τεράστιες υπαίθριες εκτάσεις. Ακόμη κι έτσι, χωρίς επίσημη πιστοποίηση, το ρεκόρ παραμένει ανεπιβεβαίωτο.

Για τον Kanye West, πάντως, το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά αντιθέσεων. Από τη μία, εμφανίζεται μπροστά σε τεράστια πλήθη σε χώρες που εξακολουθούν να τον υποδέχονται. Από την άλλη, στην Ευρώπη η παρουσία του αντιμετωπίζεται όλο και συχνότερα ως ζήτημα δημόσιας τάξης, πολιτικής ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας.Η Κωνσταντινούπολη μπορεί να του έδωσε μια σκηνή 118.000 ανθρώπων. Η Ιταλία, όμως, του υπενθύμισε ότι τα ρεκόρ δεν μετριούνται μόνο σε θεατές, αλλά και στο βάρος που κουβαλά ένα όνομα όταν βγαίνει ξανά μπροστά στο κοινό.