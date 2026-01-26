Ο Kanye West, ο διάσημος Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας, εξέδωσε πρόσφατα δημόσια συγγνώμη για τις αντισημιτικές και ρατσιστικές τοποθετήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, προσπαθώντας να διορθώσει τη σχέση του με τις κοινότητες που επηρεάστηκαν από τις ενέργειες και τα λόγια του. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal, ο Γουέστ τόνισε ότι «μετανιώνει και ντρέπεται βαθιά» για όσα έχει πει και υπογράμμισε ότι δεν είναι ναζί.

Οι δηλώσεις του ράπερ είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο παρελθόν, φέρνοντάς τον επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημόσιας κατακραυγής. Αυτή τη φορά, όμως, επιχειρεί να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του και να δείξει ότι έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα των προηγούμενων δηλώσεών του. Ο Γουέστ απευθύνθηκε τόσο στην εβραϊκή όσο και στη μαύρη κοινότητα, παραδεχόμενος ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε φόβο, σύγχυση και προσβολή.

Advertisement

Advertisement

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Κάποιους από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους φέρθηκα με τον χειρότερο τρόπο». Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι οι δικοί του άνθρωποι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν «φόβο, σύγχυση, ταπείνωση και την εξάντληση του να προσπαθούν να αναγνωρίσουν κάποιον που, κάποιες φορές, ήταν αγνώριστος».

Ο ράπερ περιέγραψε επίσης πώς η προσωπική του κατάσταση και η ψυχική του υγεία συνέβαλαν στις ακραίες συμπεριφορές του. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι σε μια περίοδο που ένιωθε υπό διάλυση, στράφηκε σε «το πιο καταστροφικό σύμβολο που μπορούσα να βρω, τη σβάστικα», φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πουλήσει μπλουζάκια με το συγκεκριμένο σύμβολο. Η επιλογή αυτή, όπως εξηγεί, ήταν αποτέλεσμα «κακής κρίσης και απερίσκεπτης συμπεριφοράς».

Ο Κάνιε Γουέστ δεν απέκρυψε τη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή, υπογραμμίζοντας ότι η ασθένεια επηρέασε σημαντικά την κρίση του και την ικανότητά του να ελέγχει τις ενέργειες και τις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, η πάθηση συχνά τον οδηγούσε σε καταστάσεις που «μοιάζουν με εμπειρία εκτός σώματος», στις οποίες δεν ήταν σε θέση να ελέγξει πλήρως τις πράξεις του ή τις επιπτώσεις τους.

Kanye West apologizes for antisemitism in new letter published through The Wall Street Journal:



“I am not a Nazi or an antisemite. I love Jewish people” pic.twitter.com/gZ1E7YyJPa — Pop Base (@PopBase) January 26, 2026

Με τη δημόσια αυτή συγγνώμη, ο ράπερ επιχειρεί να δείξει ότι έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη του και θέλει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη που έχει χαθεί. Παρά τις έντονες αντιδράσεις του παρελθόντος, η κίνηση αυτή θεωρείται βήμα προς τη δημόσια αναγνώριση της ευθύνης και την προσωπική του μεταμέλεια.

Η δήλωση του Κάνιε Γουέστ αναδεικνύει επίσης τη σημασία της ψυχικής υγείας και της αναγνώρισης των προσωπικών προβλημάτων, ενώ υπογραμμίζει ότι ακόμα και δημόσια πρόσωπα που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο επιρροής μπορούν να κάνουν σοβαρά λάθη. Μέσα από τις παραδοχές του, ο ράπερ επιδιώκει να επικοινωνήσει ότι η μετανάστευση και η ειλικρινής συγγνώμη είναι απαραίτητα βήματα για την αποκατάσταση των σχέσεων και την αντιμετώπιση των συνεπειών των πράξεών του.