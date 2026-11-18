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Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας γιορτάζουν 26 χρόνια έγγαμου βίου. Το ζευγάρι συμπληρώνει 26 χρόνια από τον γάμο του και η ηθοποιός επέλεξε να τιμήσει την ξεχωριστή ημέρα με μια τρυφερή φωτογραφία από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ανταρκτική.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της, έχοντας στο φόντο τη θάλασσα και τα εντυπωσιακά παγόβουνα της Ανταρκτικής.

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Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της για τον Μάικλ Ντάγκλας, γράφοντας:

«Σ’αγαπώ μέχρι το τέλος του κόσμου και πίσω! Χρόνια πολλά για την 26η επέτειο του γάμου μας. Ανταρκτική 2026».