Ένα απρόσμενο πρόβλημα έχει διχάσει την τοπική κοινωνία της Πούντα Μαρίνα, καθώς δεκάδες παγώνια έχουν κατακλύσει τους δρόμους, τις αυλές και τις γειτονιές του παραθαλάσσιου χωριού. Ο πληθυσμός τους έχει εκτοξευθεί στα περίπου 120 πουλιά, μετατρέποντας την καθημερινότητα πολλών κατοίκων σε πραγματική δοκιμασία.

Τα παγώνια, που πριν από χρόνια ζούσαν κυρίως στο πευκοδάσος της περιοχής, άρχισαν σταδιακά να μετακινούνται μέσα στον οικισμό για να προστατευθούν από φυσικούς θηρευτές όπως λύκοι και αλεπούδες. Σήμερα κυκλοφορούν ελεύθερα σε δρόμους και πλατείες, ανεβαίνουν σε αυτοκίνητα και φωλιάζουν σε εγκαταλελειμμένους κήπους, δημιουργώντας εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική σκηνή.

Για αρκετούς κατοίκους όμως, η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια. Ο 81χρονος Μάρκο Μαντζόλι περιγράφει τα πουλιά ως «ταραξίες», υποστηρίζοντας ότι λερώνουν οχήματα, προκαλούν κυκλοφοριακή αναστάτωση και κυρίως ξυπνούν τους πάντες μέσα στη νύχτα με τις δυνατές κραυγές τους την περίοδο ζευγαρώματος. Πολλοί φοβούνται ότι η εικόνα αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ακόμη και τον τουρισμό της περιοχής.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάτοικοι που θεωρούν τα παγώνια κομμάτι της ιδιαίτερης ταυτότητας της Πούντα Μαρίνα. Ο ζαχαροπλάστης Κλαούντιο Ιανιέρο δηλώνει πως τα εντυπωσιακά πουλιά δίνουν χαρακτήρα στο χωριό και μάλιστα δημιουργεί μπισκότα εμπνευσμένα από αυτά. Για τον ίδιο, οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές και η συνύπαρξη μπορεί να επιτευχθεί.

Το δημοτικό συμβούλιο της Ραβέννα αναζητά λύσεις εδώ και χρόνια. Η προσπάθεια μετεγκατάστασης το 2022 εγκαταλείφθηκε μετά από αντιδράσεις φιλοζωικών οργανώσεων, ενώ πλέον εξετάζονται προγράμματα υιοθεσίας και καμπάνιες ενημέρωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Εμανουέλε Κρεσεντίνι, που αυτοαποκαλείται «φύλακας» των παγωνιών, συνεχίζει καθημερινά να τα προστατεύει, πιστεύοντας ότι άνθρωποι και ζώα μπορούν τελικά να συνυπάρξουν αρμονικά.