Την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός πραγματοποίησαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, με την παρουσία της τραγουδίστριας να προκαλεί έντονα σχόλια τόσο για τον λόγο της συμμετοχής της όσο και για την εικόνα της, που θύμισε σε πολλούς εκείνη μιας Πρώτης Κυρίας.

Η 41χρονη σταρ και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έφτασαν πιασμένοι χέρι – χέρι στο Νταβός, με την Κέιτι Πέρι να κάθεται στην πρώτη σειρά και να παρακολουθεί την ομιλία του συντρόφου της στη Σύνοδο Κορυφής για την Παγκόσμια Ήπια Ισχύ, η οποία διοργανώθηκε από τη Brand Finance στο πλαίσιο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τζάστιν Τριντό έκανε έμμεση αναφορά στη σύντροφό του, θυμίζοντας εκείνο το ραντεβού σε μπαρ στο Μόντρεαλ, το οποίο είχε γίνει viral και είχε αποκαλύψει τη σχέση τους.

«Τα 80 χρόνια σταθερότητας και ευημερίας που έχει δει ο κόσμος από το τέλος των φρικαλεοτήτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχουν τελειώσει», είπε στην εκδήλωση, σύμφωνα με το CBC. «Αυτή η εποχή έχει τελειώσει», πρόσθεσε. «Βρισκόμαστε τώρα σε μια μεταβατική περίοδο όπου δημιουργούμε τον νέο κόσμο στον οποίο ζούμε».

Ο Τριντό αναφέρθηκε στην έννοια της «ήπιας ισχύος», εξηγώντας ότι σε αντίθεση με τη «σκληρή ισχύ» που επιλέγουν ορισμένοι ηγέτες, η συνεργασία και η ένωση των εθνών είναι πιο παραγωγική για τον κόσμο.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, μίλησε για ένα πρόσφατο «ραντεβού με μια Αμερικανίδα σε ένα μπαρ σε ταράτσα στο Μόντρεαλ» και ανέφερε ότι «παρήγγειλε ένα Jack and Coca-Cola».

Όπως είπε, ο σερβιτόρος την ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε πλέον αμερικανικό αλκοόλ, «όχι μόνο σε εκείνο το μπαρ αλλά πουθενά στο Μόντρεαλ και πιθανώς οπουδήποτε σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα παράδειγμα Καναδών που υπερασπίζονται ο ένας τον άλλον, ένα παράδειγμα ήπιας ισχύος, το να έχουν κίνητρο να είναι εκεί ο ένας για τον άλλον σε μια περίοδο στρες, σε μια περίοδο άγχους».

