Η Kιμ Kαρντάσιαν αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις νομικής που έδωσε και κατηγορεί την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για την επακόλουθη αποτυχία της.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συμπρωταγωνίστρια της Καρντάσιαν στο All’s Fair, Τεγιάνα Τέιλορ, τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί το Chat GPT για «συμβουλές ζωής» ή «συμβουλές για σχέσεις» ή αν θεωρεί το chatbot «φίλο». Αφού απάντησε αρνητικά στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, η Κιμ Καρντάσιαν αποκρίθηκε ότι έχει χρησιμοποιήσει το ChatGPT για «νομικές συμβουλές».

Η Κιμ έκανε μάλιστα και την εξής επεξήγηση: «Αλλά πρέπει να βελτιωθούν ( σ.σ οι παρασκευαστές του ChatGPT), γιατί βασίζομαι σε αυτούς για να με βοηθήσουν πραγματικά και αυτό (σ.σ το ChatGPT) μου δίνει ένα μάθημα ζωής και μετά γίνεται o θεραπευτής μου για να μου πει γιατί πρέπει να πιστέψω στον εαυτό μου, αφού πρώτα έκανε λάθος την απάντηση. Κάνω συνέχεια screenshot και τα στέλνω στην ομαδική συνομιλία μου. Πιστεύεις ότι αυτή η σκύλα (ChatGPT) μου μιλάει έτσι; Είναι τρελό».

Ο χειριστής του τεστ ανιχνευτή ψεύδους διαπίστωσε πάντως ότι η Kαρντάσιαν δεν έλεγε ψέματα σχετικά με τη χρήση του ChatGPT.

Σύμφωνα με το TMZ, οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου στην Καλιφόρνια περιλαμβάνουν πέντε ερωτήσεις ανάπτυξης διάρκειας μίας ώρας, μία δοκιμασία απόδοσης διάρκειας 90 λεπτών και 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Να σημειωθεί ότι η Κιμ Καρντάσιαν σπουδάζει νομική τα τελευταία έξι χρόνια και δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον της να ασχοληθεί με τη δικηγορία στο μέλλον.

