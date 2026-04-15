Σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση υπεβληθη ένας 32χρονος στην Κίνα αφού διαπιστώθηκε πως εντός του σώματός του υπήρε επί σχεδόν 20 χρόνια ένα θερμόμετρο υδραργύρου το οποίο είχε καταπιεί κατά λάθος σε παιδική ηλικία.

Όπως αναφέρει η South China Morning Post ο άνδρας αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στομάχι και πήγε σε νοσκομείο στην πόλη Γουενζού.

Μετά από απεικονιστικές εξετάσεις εντοπίστηκε το θερμόμετρο στον δωδεκαδάκτυλο ενώ πίεζε το εντερικό τοίχωμα και άρα υπήρχε κίνδυνος για διάτρηση.

⚡️A 32-year-old man in China sought medical help after severe stomach pain — and doctors discovered a thermometer he had swallowed as a child was still inside him, — South China Morning Post



According to reports, he accidentally swallowed the device years ago but was too afraid… pic.twitter.com/lXG45f5Wxz April 15, 2026

Όπως είπε ο 32χρονος στους γιατρούς είχε καταπιεί το θερμόμετρο σε ηλικία 12 ετών αλλά δεν το είπε ποτέ στους γονείς του επιεδή φοβόταν ενώ μέχρι τώρα δεν είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα.

Ευτυχώς πάντως η επέμβαση ήταν γρήγορη, μόλις 20 λεπτά και το θερμόμετρο αφαιρέθηκε ακέραιο