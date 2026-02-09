Τέλος στις κρυφές λαβές στις πόρτες των ηλεκτρικών οχημάτων θα βάλει η Κίνα στα νέα οχήματα EV, καθιστώντας την την πρώτη χώρα που σταματά τη χρήση του αμφιλεγόμενου συστήματος που έγινε δημοφιλές από την Tesla του Έλον Μασκ, σύμφωνα με το BBC.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς τα EV βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο για θέματα ασφάλειας μετά από θανατηφόρα ατυχήματα, όπως δύο θανατηφόρα στην Κίνα με οχήματα της Xiaomi, όπου φέρεται ότι βλάβες στο ρεύμα εμπόδισαν το άνοιγμα των θυρών.

Οι νέοι κανονισμοί θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

🚗China has officially introduced new safety regulations that will make it the first country in the world to ban electric vehicles from using hidden door handle designs. According to Bloomberg, the new rules require EVs sold in China to be equipped with mechanical door-opening… pic.twitter.com/k90PhjaJXr February 2, 2026

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα αυτοκίνητα θα επιτρέπεται να πωλούνται μόνο εάν διαθέτουν μηχανικό άνοιγμα τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της πόρτας.

Το εξωτερικό κάθε πόρτας, εκτός από το πορτμπαγκάζ, θα πρέπει να έχει υποχώρηση τουλάχιστον 6×2×2,5 εκ. για να επιτρέπει την πρόσβαση στο χερούλι. Στο εσωτερικό, θα πρέπει να υπάρχουν σημάδια τουλάχιστον 1×0,7 εκ. που δείχνουν πώς ανοίγει η πόρτα.

Τα μοντέλα που έχουν ήδη εγκριθεί θα έχουν δύο χρόνια για να προσαρμόσουν τον σχεδιασμό τους. Τα κρυφά χερούλια χρησιμοποιούνται ευρέως στην κινεζική αγορά νέων ενεργειακών οχημάτων, με περίπου το 60% των 100 κορυφαίων μοντέλων να τα διαθέτουν.

Η απόφαση της Κίνας αναμένεται να επηρεάσει και τις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ήδη εξετάζουν παρόμοια θέματα ασφαλείας για τα χερούλια της Tesla.

(Με πληροφορίες από BBC)