Υπό τη σκιά του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κίνα τα τελευταία χρόνια, οι γάμοι έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν της τελευταίας δεκαετίας με τις αναγγελίες γάμων να έχουν μειωθεί κατά 6,2% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

Το δημογραφικό σε κρίση

Σε μια χώρα όπου η τεκνοποίηση παραμένει στενά συνδεδεμένη με τον γάμο, η μείωση των μυστηρίων, προκαλεί όλο και περισσότερες ανησυχίες στη χώρα.

Το Υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων επιβεβαίωσε ότι η Κίνα κατέγραψε 1,697 εκατομμύρια καταχωρίσεις γάμων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ένα ανησυχητικό σημάδι των βαθιών δημογραφικών δυσκολιών της χώρας. Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 2025, με το ποσοστό γεννήσεων να πέφτει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, γεγονός που έχει οδηγήσει δημογράφους να προειδοποιούν για περαιτέρω μείωση.

Προκειμένουν οι αρχές να ενθαρρύνουν το γάμο και την τεκνοποίηση, έχουν εισαγάγει μια σειρά συμπεριλαμβανομένων ειδικών επιδοτήσεων για οικογένειες, υποστήριξης για τη φροντίδα παιδιών και προσπαθειών μείωσης του κόστους ιατρικής περίθαλψης που σχετίζεται με τον τοκετό.

Βιώσιμη πόλη για νέους και οικογένειες

Τον περασμένο μήνα, η Κίνα παρουσίασε μια νέα πρόταση που σχετικά με τον αστικό σχεδιασμό των πόλεων, με στόχο η αστική ζωή να είναι πιο φιλική και υποστηρικτική για τους νέους, τα παιδιά και τις οικογένειες.

Με στόχο την ανάπτυξη των νέων, αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο, προωθεί μέτρα που καλύπτουν την απασχόληση, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη και τις δημόσιες υπηρεσίες. Η πρωτοβουλία ακολουθεί την ανακοίνωση του Πεκίνου τον Μάρτιο για τη δημιουργία μιας «κοινωνίας φιλικής προς τη γέννηση παιδιών» για την περίοδο 2026–2030.

Οι κινεζικές αρχές επιχειρούν να αναστρέψουν τη δημογραφική κάμψη, καθώς επίσημα δεδομένα δείχνουν ότι οι γεννήσεις υποχώρησαν στα 7,92 εκατομμύρια το 2025, ενώ το ποσοστό γεννήσεων κατέγραψε ιστορικό χαμηλό. Παράλληλα, ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 3,39 εκατομμύρια το περασμένο έτος, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική ετήσια μείωση.

Με πληροφορίες από independent.co.uk