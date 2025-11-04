Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε μετά από αναφορά για την εμφάνιση drone - Μια πινακίδα φωτίζεται έξω από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, μετά από αναφορά της βελγικής υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την εμφάνιση drone, στο Zaventem του Βελγίου, στις 4 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Yves Herman

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών (Ζάβεντεμ), το οποίο έκλεισε δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, καθώς εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να πετούν στην περιοχή.

Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes επιβεβαίωσε ότι «για λόγους ασφαλείας» διακόπηκαν προσωρινά οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο. Η πρώτη διακοπή σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 μ.μ., όταν ανιχνεύτηκε drone στον εναέριο χώρο του Ζάβεντεμ. Η εναέρια κυκλοφορία αποκαταστάθηκε γύρω στις 9:30 μ.μ., ωστόσο, λίγο πριν τις 10 μ.μ. (11 ώρα Ελλάδας), η λειτουργία ανεστάλη εκ νέου ύστερα από νέα αναφορά για drone.

Κατά τη διάρκεια των δύο διακοπών, αρκετά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια, όπως της Οστάνδης-Μπριζ, του Σαρλερουά, του Αϊντχόβεν και της Λιλ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar.

Αρχικά, ορισμένες πτήσεις εκτράπηκαν προς το αεροδρόμιο της Λιέγης, όμως και εκεί αναφέρθηκαν θεάσεις drones, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά ορισμένων πτήσεων προς τα αεροδρόμια Μάαστριχτ και Κολωνίας, σύμφωνα με το RTBF. Η Skeyes ανέφερε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις σύνδεσης μεταξύ των περιστατικών στις Βρυξέλλες και στη Λιέγη.

Όπως μεταδίδουν οι Brussels Times η εικόνα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών ήταν χαοτική: επιβάτες συνωστίζονταν στην αίθουσα αναχωρήσεων, ζητώντας πληροφορίες για τις πτήσεις τους, ενώ η Belga News Agency μετέδωσε ότι η εναέρια κυκλοφορία επανήλθε μόνο προσωρινά προτού διακοπεί ξανά λόγω νέων θεάσεων drones.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου των Βρυξελλών διακόπτεται εξαιτίας drones.

Ωστόσο, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τους τελευταίους μήνες: στην Κοπεγχάγη, το Όσλο και το Όλμποργκ τον Σεπτέμβριο, καθώς και στο Μόναχο τον Οκτώβριο, όπου η λειτουργία ανεστάλη δύο φορές μέσα σε 24 ώρες.

Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Belga News Agency, έξι drones εντοπίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα κοντά στη στρατιωτική αεροπορική βάση Kleine-Brogel στην επαρχία Λιμβούργου μια εξαιρετικά ευαίσθητη τοποθεσία, καθώς θεωρείται κοινό μυστικό ότι εκεί φυλάσσονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα και σταθμεύουν μαχητικά F-16.

Οι προσπάθειες παρεμβολής ή κατάρριψής τους δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Ο δήμαρχος Στίβεν Ματέι (CD&V) δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει ασαφής, καθώς το υπουργείο Άμυνας δεν κατέγραψε ηλεκτρονικά τα drones, ενώ κλήθηκε και ελικόπτερο της ομοσπονδιακής αστυνομίας για εντοπισμό τους.

Παρόμοιες θεάσεις αναφέρθηκαν και πάνω από τη στρατιωτική βάση του Florennes, όπου σταθμεύουν τα πρώτα βελγικά μαχητικά F-35.

Τα περιστατικά έρχονται έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο με επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις drones πάνω από το Kleine-Brogel και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, τη Δευτέρα ο βελγικός στρατός έλαβε εντολή να καταρρίπτει drones που πετούν πάνω από στρατιωτικό έδαφος, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια κάτι που, όπως παραδέχονται αξιωματούχοι, δεν είναι καθόλου βέβαιο λόγω του μικρού μεγέθους και της ευελιξίας των συσκευών.

Αγνωστο παραμένει το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά τα περιστατικά ωστόσο σε ανάλογες περιπτώσεις ανά την Ευρώπη οι υποψίες κατευθύνονται προς τη Ρωσία.

