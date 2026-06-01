Τα 96 του χρόνια έκλεισε στις 31 Μαΐου 2026 ο Κλιντ Ίστγουντ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο μιας από τις πιο ανθεκτικές και εμβληματικές προσωπικότητες του αμερικανικού σινεμά. Σε ένα Χόλιγουντ που πλέον κυριαρχείται από τα εφέ, τις πολυδάπανες υπερπαραγωγές και τις ατέρμονες επαναλήψεις λήψεων, ο Ίστγουντ ξεχωρίζει ακριβώς επειδή διατηρεί μια σχεδόν «χειροποίητη», κλασική προσέγγιση στη σκηνοθεσία.

Ακόμα κι αν το πρόσφατο φιλμ του «Juror #2» αποδειχθεί το κύκνειο άσμα του πίσω από τις κάμερες –όπως φημολογείται έντονα– το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του είναι ήδη μνημειώδες.

Σε συνέντευξη που ήρθε ξανά στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες λόγω των γενεθλίων του πατέρα του, ο Κάιλ Ίστγουντ είχε δηλώσει: «Έχω πολλές υπέροχες αναμνήσεις από τη συνεργασία μαζί του. Τώρα έχει αποσυρθεί. Είναι 95 ετών (η συνέντευξη είχε δοθεί πέρυσι). Ήμουν τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του σε τόσες πολλές ταινίες. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα».

Ο ίδιος ο Κλιντ Ίστγουντ δεν έκανε καμία προωθητική εμφάνιση για το «Juror #2» και δεν παρευρέθηκε ούτε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας που διοργάνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI).

Για πολλούς, αυτό αποτέλεσε ακόμη μία ένδειξη ότι είχε ήδη αποφασίσει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σπουδαία καριέρα του Κλιντ Ίστγουντ

Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τα γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε, όπως το «Για Μια Χούφτα Δολάρια» (A Fistful of Dollars), το «Για Λίγα Δολάρια Περισσότερα» (For a Few Dollars More) και το κλασικό «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» (The Good, the Bad and the Ugly).

Αργότερα καθιέρωσε τον θρυλικό χαρακτήρα του επιθεωρητή Χάρι Κάλαχαν στη σειρά ταινιών «Dirty Harry», που επηρέασε βαθιά το αστυνομικό σινεμά των επόμενων δεκαετιών.

Ως σκηνοθέτης, ο Κλιντ Ίστγουντ υπέγραψε μερικά από τα πιο σημαντικά φιλμ της εποχής του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα «Οι Ασυγχώρητοι» (Unforgiven), «Mystic River», «Gran Torino», «Ένας Τέλειος Κόσμος» (A Perfect World), «Million Dollar Baby», «Richard Jewell» και «Η Μούλα» (The Mule).

Όπως είναι φυσιολογικό και λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας του στον αμερικάνικο κινηματογράφο, ο Κλιντ Ίστγουντ έχει τιμηθεί και από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, παραλαμβάνοντας τέσσερα βραβεία Όσκαρ.

Το 1993 κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το αριστουργηματικό γουέστερν «Οι Ασυγχώρητοι» (Unforgiven), μια ταινία που πολλοί θεωρούν την κορύφωση του είδους.

Έντεκα χρόνια αργότερα επανέλαβε το ίδιο επίτευγμα με το «Million Dollar Baby» (2004), το οποίο απέσπασε ξανά τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Παράλληλα έχει προταθεί πολλές ακόμη φορές για Όσκαρ, τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως παραγωγός.

