Να αποχαιρετήσει το λεβ ετοιμάζεται η Βουλγαρία, η οποία μπαίνει στο ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026: Θα είναι η 21η χώρα που εισέρχεται στην Ευρωζώνη αφού «έπιασε» φέτος τα επίσημα κριτήρια εισόδου όσον αφορά (μεταξύ άλλων) στον πληθωρισμό, το έλλειμμα προϋπολογισμού, το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού κ.α.

Πριν τη Βουλγαρία, η τελευταία χώρα που είχε ενταχθεί στο ευρώ ήταν η Κροατία (Ιανουάριος 2023). Με την είσοδο της Βουλγαρίας οι Ευρωπαίοι πολίτες που χρησιμοποιούν το ευρώ θα ανέλθουν σε πάνω από 350 εκατομμύρια. Βουλγαρικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν εδώ και χρόνια να φέρουν τη χώρα στην Ευρωζώνη στο παρελθόν, από την ένταξή της στην ΕΕ το 2007 και μετά, ωστόσο η χώρα παραμένει σε μεγάλο βαθμό διχασμένη πάνω στο θέμα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αν και οι επιχειρήσεις, ως επί το πλείστον, τάσσονται υπέρ.

Αρκετοί πολίτες φοβούνται πως το ευρώ θα φέρει αύξηση των τιμών, ή ανησυχούν για την πολιτική αστάθεια στη χώρα. Επίσης, λόγω των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών με τη Ρωσία, πολλοί προβληματίζονται σχετικά με την περαιτέρω προσέγγιση με την Ευρώπη.

«Είμαι εναντίον, κατά πρώτο λόγο επειδή το εθνικό μας νόμισμα είναι το λεβ» είπε ο Εμίλ Ιβάνοφ, συνταξιούχος στη Σόφια. «Δεύτερον, η Ευρώπη οδεύει προς την πτώση, κάτι που ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στη νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας. Μπορεί να μην είμαι ζωντανός όταν γίνει αυτό (η πτώση της ΕΕ), μα εκεί πάνε τα πράγματα».

Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές λένε πως η καμπάνια υπέρ του ευρώ ήταν αδύναμη και ότι οι πιο ηλικιωμένοι, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν. Όπως είπαν, η έλλειψη σταθερής κυβέρνησης ίσως δυσκολέψει τα πράγματα. Άλλοι καλωσορίζουν την εξέλιξη: «Όχι μόνο οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες, μα και όλοι οι νέοι μπορούν να ταξιδεύουν με ευκολία χρησιμοποιώντας ευρώ αντί να χρειάζεται να αλλάξουν συνάλλαγμα» είπε η Βεσελίνα Αποστόβλοβα, συνταξιούχος στη Σόφια. Ακόμη, θετικά βλέπουν το ευρώ και οι επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Στους δρόμους και τα καταστήματα της Σόφιας οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται. Οι τιμές παρουσιάζονται τόσο σε λεβ όσο και σε ευρώ, ενώ πινακίδες στους δρόμους δείχνουν την ισοτιμία, μαζί με το μήνυμα «Κοινό παρελθόν, κοινό μέλλον, κοινό νόμισμα».

