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Η υποχώρηση των παγετώνων δημιουργεί ασταθείς λίμνες που θέτουν σε κίνδυνο εκατομμύρια κατοίκους των κοιλάδων λόγω πιθανών πλημμυρών.

Πρόσφατη κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες, οδηγώντας στον θάνατο τουλάχιστον 1.300 ανθρώπων στο Νεπάλ και στο Θιβέτ.

Ερευνητικοί οργανισμοί επισημαίνουν ότι εκατοντάδες παγετωνικές λίμνες υψηλού κινδύνου παραμένουν απειλή για τις κατάντη περιοχές και την οικονομική υποδομή της Ινδίας.

Η περιοχή των Ιμαλαΐων αντιμετωπίζει συχνές φυσικές καταστροφές, ενώ η παρακολούθηση των παγετώνων παραμένει περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό τους πλήθος.

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Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα απ’ ό,τι πριν από μία δεκαετία, απειλώντας την υδατική ασφάλεια καθώς η περιοχή οδεύει προς το «μέγιστο σημείο υδατικής διαθεσιμότητας» (peak water) έως τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτόν τον μήνα.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται στον απόηχο της κατάρρευσης ενός παγετώνα στα Ιμαλάια στα τέλη Αυγούστου, στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, η οποία προκάλεσε διαδοχικές κατολισθήσεις και αιφνίδιες πλημμύρες στις κοιλάδες που βρίσκονται χαμηλότερα.

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Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 1.300 ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 5.300 αγνοούνται στο Νεπάλ και στην περιοχή του Θιβέτ (Κίνα).

Η μελέτη διαπίστωσε ότι, καθώς οι παγετώνες υποχωρούν, αφήνουν πίσω τους ασταθείς παγετωνικές λίμνες —που συγκρατούνται κυρίως από χαλαρά πετρώματα και πάγο — πάνω από κοιλάδες όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι.

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Systemiq, μια εταιρεία παροχής συμβουλών για τη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την Integrated Mountain Initiative, το International Centre for Integrated Mountain Development και το Εθνικό Ινστιτούτο G.B. Pant για το Περιβάλλον των Ιμαλαΐων (Ινδία).

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η απώλεια μάζας των παγετώνων στα Ιμαλάια έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ επί του παρόντος παρακολουθούνται επιτόπου μόλις 21 παγετώνες από τους περίπου 40.000 που υπάρχουν στην περιοχή Χίντου Κους-Ιμαλαΐων —ένα τεράστιο ορεινό σύστημα που εκτείνεται σε οκτώ χώρες, από το Αφγανιστάν έως τη Μιανμάρ.

Στην Ινδία, εντοπίστηκαν σχεδόν 200 παγετωνικές λίμνες υψηλού κινδύνου, εκ των οποίων οι 56 ταξινομήθηκαν ως «πολύ υψηλού κινδύνου», αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους σε κίνδυνο στις κατάντη περιοχές.

Καθώς η περιοχή πλησιάζει στο «σημείο μέγιστης παροχής υδάτων» (peak water) —το σημείο δηλαδή όπου η ροή των ποταμών παύει να αυξάνεται και αρχίζει να μειώνεται— αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις για την υδατική ασφάλεια.

Δεδομένου ότι τα Ιμαλάια στηρίζουν περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της Ινδίας, η περιοχή αποτελεί κρίσιμο τμήμα της εθνικής οικονομικής υποδομής της χώρας, από την οποία εξαρτώνται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι.

Αν και η περιοχή των Ιμαλαΐων καλύπτει περίπου το 18% της έκτασης της Ινδίας, σε αυτήν αντιστοιχεί περίπου το 35% των φυσικών καταστροφών που πλήττουν τη χώρα.