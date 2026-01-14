Τραγική κατάληξη στις έρευνες προς εντοπισμό του 56χρονου επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας, που τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στη Λεμεσό, βρέθηκε τελικώς νεκρός σε περιοχή του Πισσουρίου, όπου διεξάγονταν τις τελευταίες μέρες έρευνες από τις αρχές.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του θα καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει θα καταδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητα, καθώς η σορός που βρέθηκε είναι σε κατάσταση τυμπανισμού.

Η εξαφάνιση που έγινε θέμα διεθνώς

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα δημοσιεύματα της Cyprus Times, η εξαφάνιση του 56χρονου επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ από τις 7 Ιανουαρίου δεν πέρασε απαρατήρητη και από ΜΜΕ του εξωτερικού που έκαναν αναφορά σε παλαιότερη υπόθεση στην οποία είχε εμπλοκή. Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού επιβεβαίωσε και τα όσα δημοσίευσε το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου η Cyprus Times, περί εμπλοκής του σε σοβαρή υπόθεση και τη σύλληψη του το 2013 στη Λευκορωσία. Ωστόσο υπέδειξε ότι από την αρχή δεν προέκυψε σύνδεση της τότε υπόθεσης με τη σημερινή.

Από την αρχή, οι αστυνομικοί ανακριτές είχαν ενώπιον τους στοιχεία που απέκλειαν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας

Ο άτυχος επιχειρηματίας Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ έγινε ευρέως γνωστός το 2013, όταν συνελήφθη στο Μινσκ κατόπιν εντολής του Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «πολέμου του καλίου», μιας σύγκρουσης μεταξύ της Uralkali και της Belaruskali.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη το 2013 όταν επισκέφθηκε τη Λευκορωσία από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες. Τότε, κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας, ενώ η σύλληψή του έφερε σε σύγκρουση με τη Μόσχα το Μινσκ, καθώς κατείχε θέση τόσο στη ρωσική Uralkali όσο και στην Belarusian Potash Company, κρατική εταιρεία της Λευκορωσίας.

Αργότερα εκδόθηκε στη Μόσχα, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, αλλά εν συνεχεία αθωώθηκε καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2015. Κατόπιν, επέστρεψε στο επιχειρείν, ανέλαβε την ηγεσία της Global Ports.

Η Uralkali είναι μια ρωσική εταιρεία-κολοσσός, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς μεταλλευμάτων καλίου. Κατέχει πρίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Διαθέτει πέντε ορυχεία και επτά εργοστάσια επεξεργασίας στις πόλεις Μπερεζνίκι και Σολικάμσκ της Ρωσίας. Θεωρείται στρατηγικής σημασίας εταιρεία για τη ρωσική οικονομία και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.