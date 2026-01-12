Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του Διευθυντή στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά τον σάλο που ξέσπασε εξαιτίας του επίμαχου βίντεο από τον λογαριασμό «Emily» στο X, με τις μίζες στο Προεδρικό. Την ίδια στιγμή, ο Κύπριος Πρόεδρος χαρακτήρισε την συγκεκριμένη απόφαση ως «πράξη αυτοπεποίθησης» και επανέλαβε ότι δεν κρύβεται, αλλά έχει καθαρά τα χέρια.

Ο Χ. Χαραλάμπους κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια υπονόμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι μέρος των δηλώσεών του και των αναφορών του αποκόπηκαν και παρουσιάστηκαν εκτός πλαισίου. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες κυπριακές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες που του επιρρίπτονται και δηλώνει πως η παραίτησή του αποτελεί πράξη θεσμικής ευθύνης, με στόχο την προστασία της Κυβέρνησης, των θεσμών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Χαράλαμπου Χαραλάμπους:

«Από την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα.

Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας. Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς.

Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου. Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δε θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας. Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης. Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης.

Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».

Χριστοδουλίδης: «Δεν κρύβομαι, έχω καθαρά τα χέρια»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους ήταν αποτέλεσμα πιέσεων, ο Κύπριος Πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η απόφαση «δεν είναι πράξη πίεσης ούτε πράξη ενοχής, αλλά πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης». Διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με τη δημοσιοποίηση στοιχείων, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, επιμένοντας στη διαφάνεια και στα «καθαρά χέρια».

Ο Ν. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι δεν έχει να φοβηθεί οτιδήποτε και δεν κρύβεται, τονίζοντας ότι είναι πάντα διαθέσιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια περί αποφυγής ή σιωπής. «Δεν κρύβομαι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν φοβάται καθώς έχει καθαρά τα χέρια.