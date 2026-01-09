Η δημοσίευση ενός βίντεο στο X από τον λογαριασμό «Emily», μιας ανεξάρτητης ερευνήτριας και αναλύτριας, όπως αυτοαποκαλείται, έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή στην Κύπρο μετά και από τις συζητήσεις που δόθηκαν στην δημοσιότητα για μίζες στο Προεδρικό.

Από την στιγμή που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο ξεκίνησαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια σχετικά με τα κίνητρα της δημοσίευσης, με την κυπριακή κυβέρνηση να κάνει λόγο για «υβριδικό πόλεμο».

«Ανεξάρτητη ερευνήτρια, λέκτορας»

Όσον αφορά το εν λόγω προφίλ, αυτό ανήκει στην Emily Thompson, όπως είναι το όνομα του λογαριασμού, με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Στο βιογραφικό του συγκεκριμένου προφίλ αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είμαι μια ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με κύρια εστίαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ».

Παρά τον σάλο που προκλήθηκε στην Κύπρο, η Emily εξακολουθεί να έχει μικρό αριθμό από followers (λίγο πάνω από 1.000), ενώ χθες (8/1) ο αριθμός αυτός ήταν λίγο χαμηλότερα (468 followers). Η μπλε ένδειξη δίπλα από το όνομα παραπέμπει σε πληρωμένη συνδρομή στο X, χωρίς ωστόσο να πιστοποιεί την αξιοπιστία των αναρτήσεων. Αντίθετα, επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός και όχι ανώνυμος-αδήλωτος.

Το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η ορατή δραστηριότητα έγινε αρκετά εντονότερη τους τελευταίους μήνες, με συχνές αναρτήσεις, επαναδημοσιεύσεις και σχολιασμό. Τους τελευταίους δύο μήνες, η Emily Thompson επαναδημοσιεύει αναρτήσεις από διεθνείς πηγές, όπως είναι το Politico, στο CSIS ή η Moscow Times.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 παρατηρείται μία μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι πρωτογενείς δημοσιεύσεις είναι αυξημένες και η θεματολογία περιστρέφεται γύρω από την «Μεγαλόνησο».

As Cyprus kicks off its EU Council Presidency today—with President Christodoulides welcoming Zelenskiy in Nicosia amid the motto "An Autonomous Union, Open to the World"—the timing feels even more poignant.The election of pro-federation leader Tufan Erhürman in the north last… — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 7, 2026

Τουρκικοί χαρακτήρες στην ανάρτηση

Το προφίλ της «Emily» έγινε αρκετά γνωστό χθες 8 Ιανουαρίου 2026, μέσω ενός βίντεο διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών και με δραματική εισαγωγή: «BREAKING BOMBSHELL VIDEO», και συνοδευτική φράση «δεν μπορώ να περιγράψω τι μόλις έλαβα».

Στο βίντεο εντοπίζονται διαγράμματα, υπότιτλοι και πλάνα κρυφής κάμερας. Ακόμα, παρατηρούνται καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με αναφορές σε οικογενειακά πρόσωπα, πρώην υπουργούς και επιχειρηματίες. Κεντρικός άξονας του περιεχομένου είναι οι ισχυρισμοί περί νεοποτισμού, αθέμιτης προεκλογικής χρηματοδότησης και συναλλαγής πολιτικών χάρων έναντι επενδυτικών προνομίων.

Για την εν λόγω ανάρτηση έκανε μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο ειδικός ασφάλειας διαδικτύου Ντίνος Παστός. Όπως αναφέρει, εντοπίζονται γλωσσικά ίχνη που δείχνουν χρήση τουρκικού πληκτρολογίου, καθώς εμφανίζονται χαρακτήρες όπως το «i» χωρίς τελεία μέσα σε αγγλικές λέξεις (campaıgn, fınance, vıa) και το «ş», που δεν υπάρχουν στο αγγλικό αλφάβητο.

Αυτοί οι χαρακτήρες αποτελούν τυπικούς τουρκικούς γραφικούς τύπους και όταν εμφανίζονται σε ξενόγλωσσες λέξεις, συνήθως υποδηλώνουν ότι το κείμενο γράφτηκε με τουρκική διάταξη πληκτρολογίου. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες, καθώς ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα ως τεχνική παραπλάνησης.

(Με πληροφορίες από sigmalive)

