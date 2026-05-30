Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, που φέτος τιμάται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, είναι για πολλούς μια αφορμή για τριήμερο, για άλλους όμως παραμένει μια από τις σημαντικότερες στιγμές του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Στην Κύπρο, η ίδια ημέρα έχει ένα ακόμη όνομα: «του Κατακλυσμού». Και πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται ένα μίγμα χριστιανικής πίστης, αρχαίων εθίμων, θάλασσας και λαϊκής γιορτής.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος έρχεται αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Στην ορθόδοξη παράδοση, η Πεντηκοστή είναι η ημέρα κατά την οποία τιμάται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, πενήντα ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Γι’ αυτό και η γιορτή δεν έχει σταθερή ημερομηνία: ακολουθεί κάθε χρόνο το Πάσχα και μετακινείται μαζί του στο ημερολόγιο. Για το 2026, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πέφτει την 1η Ιουνίου.

Advertisement

Advertisement

Στην Ελλάδα, η ημέρα έχει ταυτιστεί στη δημόσια συζήτηση με το ερώτημα «ποιοι δουλεύουν και ποιοι όχι», καθώς δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους. Είναι όμως αργία για συγκεκριμένους κλάδους, εκπαιδευτικούς, δημόσιες υπηρεσίες και επαγγελματικές κατηγορίες, ανάλογα με το ισχύον πλαίσιο και τις συλλογικές ρυθμίσεις. Έτσι, ενώ για αρκετούς σημαίνει ένα καλοκαιρινό τριήμερο, για την Εκκλησία παραμένει πρωτίστως μια θεολογική γιορτή: η ολοκλήρωση του μηνύματος της Πεντηκοστής.

Η ιδιαίτερη όμως περίπτωση είναι η Κύπρος. Εκεί, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι ευρύτερα γνωστή ως «του Κατακλυσμού» ή «Γιορτή του Κατακλυσμού». Η ονομασία παραπέμπει στον βιβλικό Κατακλυσμό του Νώε, όμως η κυπριακή παράδοση δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη θρησκευτική αναφορά. Το νερό βρίσκεται στο επίκεντρο: ως σύμβολο καθαρμού, ανανέωσης, ζωής, αλλά και ως στοιχείο που συνδέει τον άνθρωπο με τη θάλασσα και τη συλλογική μνήμη.

Γι’ αυτό και οι εορτασμοί στην Κύπρο έχουν έντονο λαϊκό και παραθαλάσσιο χαρακτήρα. Παραλιακές πόλεις και δήμοι οργανώνουν εκδηλώσεις, πανηγύρια, μουσικές βραδιές, χορούς, παιχνίδια με το νερό και υπαίθριες αγορές. Η Λάρνακα θεωρείται παραδοσιακά ένα από τα κέντρα των εορτασμών, χωρίς όμως να είναι η μόνη περιοχή όπου η ημέρα παίρνει πανηγυρική μορφή.

Το «του Κατακλυσμού» στην Κύπρο είναι, στην πραγματικότητα, μια γιορτή με πολλαπλά στρώματα. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η χριστιανική παράδοση, με την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα. Από την άλλη, υπάρχουν βαθύτερες λαϊκές και αρχαιότερες αναφορές, που συνδέονται με γιορτές της άνοιξης, με το νερό ως καθαρτήριο μέσο και με παλαιότερα έθιμα ανανέωσης της φύσης. Η ΕΡΤ, σε αρχειακό της υλικό για τη γιορτή, σημειώνει ότι τα έθιμα του Κατακλυσμού στην Κύπρο ανάγονται στην αρχαιότητα και συνδέονται τόσο με τα Ανθεστήρια όσο και με τη βιβλική ιστορία του Νώε.

Έτσι εξηγείται γιατί η ίδια ημέρα, που στην Ελλάδα είναι κυρίως γνωστή ως Αγίου Πνεύματος, στην Κύπρο έχει αποκτήσει άλλη λαϊκή ταυτότητα. Δεν πρόκειται για διαφορετική θρησκευτική γιορτή, αλλά για τον κυπριακό τρόπο με τον οποίο η Πεντηκοστή και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος συνδέθηκαν με το νερό, τη θάλασσα και την ιδέα του καθαρμού.

Η λέξη «Κατακλυσμός» μπορεί να ακούγεται βαριά, σχεδόν απειλητική. Στην κυπριακή παράδοση, όμως, έχει μετατραπεί σε λέξη γιορτής. Δεν σημαίνει μόνο την καταστροφή του παλιού κόσμου, όπως στη βιβλική αφήγηση, αλλά και την αρχή ενός νέου κύκλου. Το νερό που κατακλύζει, καθαρίζει· το νερό που φοβίζει, ανανεώνει· το νερό που έρχεται από τον μύθο και τη θρησκεία, γίνεται τελικά λαϊκό πανηγύρι.

Και ίσως γι’ αυτό η γιορτή επιβιώνει τόσο ζωντανά στην Κύπρο. Επειδή δεν ανήκει μόνο στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, αλλά και στη μνήμη των ανθρώπων. Είναι η στιγμή που η πίστη συναντά το έθιμο, η Πεντηκοστή συναντά τη θάλασσα και η λέξη «Κατακλυσμός» παύει να σημαίνει μόνο πλημμύρα και γίνεται γιορτή.