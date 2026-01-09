Αμφιλεγόμενο ρεπορτάζ με οπτικό υλικό, το περιεχόμενο του οποίου ήδη έχει αμφισβητηθεί και διαψευστεί κατηγορηματικά επισήμως από την κυβέρνηση της Κύπρου, παρουσιάζει την ύπαρξη μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το εν λόγω υλικό δημοσιεύτηκε χθες το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ.

Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Σύσκεψη με ΚΥΠ και καταγγελία για συρραφή

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ενώ έκανε λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού.

Στελέχη της Προεδρίας λίγο μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα συσκέφτηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες ανέφεραν πως στο Προεδρικό έγινε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Πλήγμα από χώρα

Η πληροφορία και οι ενδείξεις που εξετάζονταν μέχρι χθες ήταν ότι ο λογαριασμός μέσω του οποίου δημοσιεύτηκε το εν λόγω υλικό σχετίζεται με ξένα συμφέροντα και υπηρεσίες χώρας, η οποία επωφελείται από πλήγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κακόβουλο προϊόν μοντάζ χαρακτηρίζει η κυβέρνηση το βίντεο με ισχυρισμούς για παράνομες χρηματοδοτήσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το 2023, το οποίο δημοσιεύθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σε γραπτή δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι το βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας.

Προσθέτει ότι εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και προς τον σκοπό αυτό έχουν ήδη ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Το βίντεο, αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ στον λογαριασμό Emily Thomson η οποία παρουσιάζεται ως ερευνήτρια και εμπλέκει τον πρώην υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχό και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

Το περιεχόμενο του βίντεο απορρίπτει και ο Γιώργος Χρυσοχός, τονίζοντας πως οι δημιουργοί του προχώρησαν σε συρραφή, άσχετων μεταξύ τους συζητήσεων.

Η προβολή του βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις απο πλεύρας των πολιτικών κομμάτων, τα οποία σε ανακοινώσεις που εξέδωσαν ζητούν εξηγήσεις από την Κυβέρνηση.

Η πίεση που ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προμηνύει ένα θερμό πολιτικό σκηνικό για τις επόμενες ημέρες, με την Κυβέρνηση να καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Αννίτα Δημητρίου (πρόεδρος ΔΗΣΥ)

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Στέφανος Στεφάνου (Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ)

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση, που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε.»

Μετά την σύντομη τοποθέτηση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κακόβουλο μοντάζ με στόχο να πληγεί η εικόνα της Κύπρου, ο Στέφανος Στεφάνου επανήλθε με νέα ανάρτηση.

«Η αργοπορημένη αντίδραση της Κυβέρνησης όχι μόνο δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα των όσων λέγονται στο video, αλλά δεν απαντά σε σοβαρά ερωτήματα που εγείρουν τεράστια πολιτικά, ηθικά κι άλλα ζητήματα που αφορούν τους κυβερνώντες. Για παράδειγμα: 1. Δεν απαντά για τις προεκλογικές εισφορές προς τον κ. Χριστοδουλίδη που δόθηκαν σε μετρητά για να μην φαίνεται ότι γίνεται υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ. 2. Δεν απαντά για τις εισφορές επιχειρηματιών με αντάλλαγμα κυβερνητικές εξυπηρετήσεις. Αυτή η πρακτική φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας του περιβόητου ταμείου της συζύγου του Προέδρου. Θα επανέλθουμε!»

Νικόλας Παπαδόπουλος (πρόεδρος ΔΗΚΟ)

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του.»

Μάριος Καρογιάν (πρόεδρος ΔΗΠΑ)

Σε ένα κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιεσδήποτε καταγγελίες, ανεξαρτήτως του ποιον αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων αρχών, “τις οποίες καλούμε άμεσα να κινηθούν για να ρίξουν φως στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης”, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, σε σχέση με το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με ισχυρισμούς για χρηματισμό του ΠτΔ.

“Είναι πάγια η θέση της παράταξης μας πως ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Η σοβαρότητα θεμάτων που αγγίζουν θεσμούς και πρόσωπα απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες — όχι βιαστικά συμπεράσματα, στοχοποίηση και δημόσιες καταδίκες χωρίς πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων”, αναφέρει ο κ. Καρογιάν.

Το βίντεο διάρκειας περίπου 8 λεπτών δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ. Η Thompson εμφανίζεται να έχει κάνει γεωπολιτικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα Eurasia Review, που φέρεται να εδρεύει στις ΗΠΑ με το προφίλ της να είναι υπό διερεύνηση από τις κυπριακές αρχές.

Τι παρουσιάζει το οπτικό υλικό



Το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων των Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και Γιώργου Χρυσοχού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αλλοιωμένες οι φωνές των συνομιλητών των προαναφερθέντων, δηλαδή, των προσώπων που έκαναν την υποκλοπή του οπτικοακουστικού υλικού.

Το ρεπορτάζ εμφανίζει αρχικά τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023. Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Στη συνέχεια του οπτικού υλικού παρουσιάζεται ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους να μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης, ο οποίος σύμφωνα με τα λόγια της φερόμενης ρεπόρτερ είναι κλειδί στον φερόμενο μηχανισμό και ότι υπάρχουν «ομάδες πρόθυμες να καταβάλουν χρήματα στο Προεδρικό για ειδική μεταχείριση, χάρες, επιρροή και προσβάσεις».

Ο κ. Χαραλάμπους παρουσιάζεται να λέει -μεταξύ άλλων- στον συνομιλητή του ότι «μπορείς να προσφέρεις για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και πως «ένας Αμερικανός ήθελε να κάνει εισφορά στην χώρα 500.000 δολάρια».

Στη συνέχεια, εμφανίζουν τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για καλές σχέσεις Προεδρικού και Remedica και ότι μέσω της Δημοκρατίας προωθούνται συμφέροντα εταιριών ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υπόνοια για πιέσεις ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις). «Η Remedica μετά από δική μου συμβουλή δώρισε €75.000 στο Προεδρικό» εμφανίζεται να λέει ο κ. Λακκοτρύπης και να προσθέτει ότι διευθέτησε τηλεφωνική επαφή της εταιρείας με τον Πρόεδρο.

Ο διευθυντής του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να λέει ότι «τον βλέπω κάθε δυο εβδομάδες» και πως «αν τον καλέσω τώρα θα απαντήσει». Σε άλλο σημείο παρουσιάζεται να λέει: «Η σχέση μας είναι το μεγαλύτερό μας περιουσιακό στοιχείο».

Οι δημιουργοί του βίντεο προβάλλουν τον ισχυρισμό πως διευθετούνται συναντήσεις για να γίνουν εισφορές σε προγράμματα του Προεδρικού που τυγχάνουν διαχείρισης από την Φιλίππα Καρσερά, σύζυγο του Προέδρου. Παρατίθενται και τοποθετήσεις του κ. Χρυσοχού: «Πάντα πρέπει να είσαι κάτω από το ραντάρ της δημοσιότητας, σωστά; Έτσι της δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο (…) Στηρίζουμε άλλες πρωτοβουλίες όμως. Πληρώνω €250.000 ετησίως σε εισφορές».

Ποιοι ήταν οι «επενδυτές»

Το site Economy Today μεταφέρει πληροφορίες ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως συνομιλητές των Κυπρίων αξιωματούχων/παραγόντων παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές με στόχο επενδύσεις άνω των €100 εκατ. στην Κύπρο, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να είχαν επαφές με τον Γιώργο Λακκοτρύπη εντός και εκτός Κύπρου, να έγινε τηλεδιάσκεψη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Χρυσοχό