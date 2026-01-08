Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και αναπαράγεται από ΜΜΕ και χρήστες, και φέρεται να περιλαμβάνει διαλόγους σχετικά με «σκιώδη ταμεία» του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3

January 8, 2026

Το βίντεο αναρτήθηκε από έναν λογαριασμό με όνομα «Emily Thompson», που παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας που εστιάζει κυρίως στην αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική». Φαίνεται μονταρισμένο και δημιουργεί την αίσθηση πως έχει καταγραφεί από κρυφή κάμερα, με τους συνομιλητές να μην ξέρουν ότι καταγράφονται.







Στις συνομιλίες εμφανίζονται να συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Στα σχόλια που συνοδεύουν το βίντεο γίνεται λόγος για «νεποτισμό και διαφθορά με στεροειδή- όχι αυτό που θα περίμενε κανείς από την προεδρία της ΕΕ. Ποιος τους έδωσε τη θέση; Δείτε το πριν λογοκριθεί».



