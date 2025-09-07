Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα δήλωσε την Κυριακή ότι αποφάσισε να παραιτηθεί, εγκαινιάζοντας μια δυνητικά μακρά περίοδο πολιτικής παράλυσης σε μια ασταθή στιγμή για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Ο Ισίμπα, 68 ετών, έδωσε εντολή στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του – το οποίο κυβέρνησε την Ιαπωνία σχεδόν καθ’ όλη τη μεταπολεμική εποχή – να διεξάγει μια έκτακτη αναμέτρηση για την ηγεσία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τα καθήκοντά του μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχός του.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, ο Ισίμπα έχει επιβλέψει την απώλεια της πλειοψηφίας του κυβερνώντος συνασπισμού του στις εκλογές και για τα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω οργής των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Μέχρι την Κυριακή, είχε αρνηθεί τις εκκλήσεις να παραιτηθεί μετά την τελευταία από αυτές τις ήττες στην ψηφοφορία της άνω βουλής τον Ιούλιο. Είχε επικεντρωθεί αντ’ αυτού στην εξομάλυνση των λεπτομερειών μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν ταράξει την κρίσιμη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας και έχουν ρίξει σκιά στην ασθενή ανάπτυξη.

«Με την Ιαπωνία να έχει υπογράψει την εμπορική συμφωνία και τον πρόεδρο να έχει υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα, έχουμε ξεπεράσει ένα βασικό εμπόδιο», είπε ο Ισίμπα, με τη φωνή του να φαίνεται να διαπερνά τη συγκίνηση. «Θα ήθελα να παραδώσω τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά».

Η ανησυχία για την πολιτική αβεβαιότητα οδήγησε σε μαζική πώληση του γεν και των κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να φτάνει σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη.

Οι εικασίες για την τύχη του Ισίμπα τροφοδοτήθηκαν από την απόφαση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΛΚ) να προγραμματίσει ψηφοφορία για τη Δευτέρα σχετικά με το εάν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές ηγεσίας.

Ενώ μια νέα κούρσα ηγεσίας θα μπορούσε να προσθέσει πόνο σε μια οικονομία που έχει πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ, οι αγορές επικεντρώνονται περισσότερο στην πιθανότητα να αντικατασταθεί ο Ισίμπα από έναν υποστηρικτή της χαλαρότερης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, όπως ο βετεράνος του ΦΛΚ, Σανάε Τακαΐτσι, ο οποίος έχει επικρίνει τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Ο Ισίμπα νίκησε οριακά τον Τακαΐτσι στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών για την ηγεσία του ΦΛΚ πέρυσι. Ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, ο τηλεγενής πολιτικός απόγονος που έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση ως υπουργός Γεωργίας του Ισίμπα, επιφορτισμένος με την προσπάθεια περιορισμού των αυξανόμενων τιμών, είναι ένας άλλος πιθανός διάδοχος.