Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Φερούτσιο Λαμποργκίνι ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία το 1963 στην Ιταλία, παρουσιάζοντας το πρώτο μοντέλο παραγωγής, την 350 GT, τον Μάρτιο του 1964.

Η εταιρεία εξελίχθηκε από μικρό κατασκευαστή σε διεθνές σύμβολο υψηλών επιδόσεων, μεταβαίνοντας σήμερα στην υβριδική τεχνολογία με μοντέλα όπως η Revuelto.

Η αξία και ο αριθμός των οχημάτων εξαρτώνται από το μοντέλο, τη συντήρηση και τη γνησιότητα, ενώ δεν υφίσταται επίσημο καταγεγραμμένο σύνολο παραγωγής για όλα τα έτη.

Στην ελληνική αγορά, οι πληροφορίες για την ιστορική εισαγωγή του πρώτου οχήματος παραμένουν ασαφείς, παρά τις πρόσφατες ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων της μάρκας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Lamborghini ιδρύθηκε στις 7 Μαΐου 1963 από τον Φερούτσιο Λαμποργκίνι στη Σαντ’ Άγκατα Μπολονιέζε της Ιταλίας. Ο ιδρυτής της είχε ήδη δημιουργήσει επιτυχημένη επιχείρηση κατασκευής γεωργικών ελκυστήρων. Τον Οκτώβριο του 1963 παρουσιάστηκε στο Τορίνο η πρωτότυπη 350 GTV, με κινητήρα V12 3,5 λίτρων. Η πρώτη Lamborghini σειράς ήταν όμως η 350 GT, που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1964 στη Γενεύη. Επομένως, η αναφορά ότι το 1963 βγήκε το πρώτο μοντέλο από γραμμή μαζικής παραγωγής χρειάζεται διόρθωση.

Πόσο κόστιζε και πόσο αξίζει σήμερα

Advertisement

Advertisement

Η 350 GT κόστιζε περίπου 13.900 δολάρια στην αμερικανική αγορά της εποχής, σύμφωνα με το περιοδικό Classic & Sports Car. Το ίδιο περιοδικό δημοσίευσε συλλεκτική αποτίμηση 400.000 έως 750.000 λιρών για σωζόμενα αυτοκίνητα, όχι όμως σταθερή τιμή αγοράς του 2026. Η πραγματική αξία εξαρτάται από τη γνησιότητα, τη συντήρηση και την ιστορία κάθε αυτοκινήτου. Δεν πρέπει να συγχέουμε την ιστορική ονομαστική τιμή με την πληθωριστικά προσαρμοσμένη αξία της.

Από τα 250 στα περισσότερα από 350 χιλιόμετρα την ώρα

Η 350 GT απέδιδε περίπου 270 ίππους και έφθανε τα 250 χλμ./ώρα. Σήμερα η υβριδική Revuelto διαθέτει συνδυαστική ισχύ 1.015 ίππων, επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα και, κατά την κατασκευάστρια, ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα. Η επίσης υβριδική Temerario αποδίδει 920 ίππους και φθάνει τα 343 χλμ./ώρα. Δεν υπάρχει μία ενιαία «σημερινή τιμή Lamborghini»: εξαρτάται από το μοντέλο, τις επιλογές και τους φόρους κάθε χώρας.

Πόσες έχουν κατασκευαστεί από την ίδρυση

Στα πρώτα χρόνια η παραγωγή μετριόταν σε δεκάδες αυτοκίνητα: μόλις 67 το 1965, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία. Το 2025 η Lamborghini παρέδωσε 10.747 αυτοκίνητα παγκοσμίως, νέο ετήσιο ρεκόρ. Μία ιστορική καταγραφή υπολόγιζε περίπου 30.000 αυτοκίνητα συνολικά έως το τέλος του 2014. Ωστόσο, δεν εντοπίζεται εδώ επαληθευμένο, ενιαίο και ενημερωμένο σύνολο κατασκευής για όλα τα έτη έως τον Οκτώβριο 2026. Δεν θα ήταν σωστό να παρουσιαστεί ως ακριβής αριθμός ένα άθροισμα παραδόσεων, επειδή οι παραδόσεις δεν ταυτίζονται πάντοτε με την παραγωγή.

Ποιος την έφερε στην Ελλάδα και πόσες κυκλοφορούν

Advertisement

Η ιστορική ταυτότητα του πρώτου ιδιώτη που εισήγαγε Lamborghini στην Ελλάδα δεν προκύπτει με ασφάλεια από τις διαθέσιμες πηγές. Η Kosmocar αναφέρει ότι άρχισε συνεργασία με τη Lamborghini το 2008 και σήμερα δηλώνει εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η ΑΑΔΕ αναγράφει την Trident Cars ως εταιρεία στους τιμοκαταλόγους της μάρκας. Αυτό δεν τεκμηριώνει ποιος έφερε το πρώτο αυτοκίνητο στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ελληνικής αγοράς, το πρώτο εξάμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν τέσσερις καινούργιες Lamborghini, έναντι τεσσάρων Ferrari. Πρόκειται για νέες ταξινομήσεις και όχι για το σύνολο των Lamborghini που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Χωρίς αναλυτικό επίσημο μητρώο ενεργών αδειών ανά μάρκα δεν μπορεί να δοθεί αξιόπιστος συνολικός αριθμός. Επίσης, το 2021 καταγράφηκε η πρώτη ελληνική ταξινόμηση Lamborghini Urus, γεγονός που δεν πρέπει να συγχέεται με την πρώτη Lamborghini οποιουδήποτε μοντέλου στην Ελλάδα.

Το σήμα του ταύρου και η νέα εποχή

Advertisement

Η Lamborghini εξελίχθηκε από μικρή ιταλική κατασκευάστρια σε διεθνές σύμβολο υψηλών επιδόσεων. Η Miura, η Countach, η Diablo, η Murciélago, η Aventador και η Huracán διαμόρφωσαν τη φήμη της. Η Urus διεύρυνε την αγορά της με ένα πολυτελές SUV, ενώ η Revuelto και η Temerario δείχνουν τη στροφή στην υβριδική τεχνολογία. Ο ταύρος στο έμβλημα συνδέεται με το ζώδιο του ιδρυτή, αλλά και με την ταυτότητα των ισχυρών αυτοκινήτων που εκείνος οραματίστηκε.

Πηγές

Lamborghini, ιστορικό και τεχνικά χαρακτηριστικά: lamborghini.com/en-en/history/milestones · lamborghini.com/en-en/models/revuelto · lamborghini.com/models/temerario. Audi/Lamborghini, αποτελέσματα 2025. Classic & Sports Car, «Lamborghini 350GT: driving Ferruccio’s first». ΑΑΔΕ, τιμοκατάλογοι Lamborghini. Kosmocar, εταιρικό ιστορικό. Newsauto (αναδημοσίευση Flamis.gr), ταξινομήσεις α΄ εξαμήνου 2026.

Advertisement