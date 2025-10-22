Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν ζωντανά στις ΗΠΑ, όταν μια καταδίωξη υπόπτου στο Λος Άντζελες κατέληξε σε θανατηφόρο δυστύχημα που μεταδόθηκε χωρίς φίλτρο σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας (20/10), το ελικόπτερο του CBS Los Angeles κατέγραφε σε πραγματικό χρόνο την καταδίωξη ενός άνδρα, φερόμενου ως κλέφτη, ο οποίος οδηγούσε ένα λευκό κλεμμένο βαν στην περιοχή της Chinatown. Καθώς εισήλθε στον αυτοκινητόδρομο 110 Freeway, το όχημα επιβράδυνε, και ο οδηγός, σε μια απελπισμένη προσπάθεια διαφυγής, σκαρφάλωσε έξω από το παράθυρο του βαν που ακόμη κινούνταν.

Προσπαθώντας να περάσει το διαχωριστικό στηθαίο του δρόμου, παραπάτησε και, την ώρα που σηκωνόταν, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα μπροστά στα μάτια χιλιάδων τηλεθεατών. Η κάμερα απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο, ωστόσο το τραγικό περιστατικό είχε ήδη μεταδοθεί.

«Ω Θεέ μου! Όχι, όχι!» φώναξε σοκαρισμένος ο παρουσιαστής, ενώ στο στούντιο επικρατούσε παγωμάρα. Οι παρουσιαστές εμφανίστηκαν αποσβολωμένοι, με τα πρόσωπά τους να μαρτυρούν το σοκ από τη ζωντανή μετάδοση ενός θανάτου.

Σύμφωνα με το KTLA, ο άνδρας χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο οχήματα. Αστυνομικοί έσπευσαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, όμως όταν έφτασαν τα σωστικά συνεργεία, ήταν ήδη αργά – το σώμα του είχε καλυφθεί με λευκό σεντόνι στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Στο βαν δεν εντοπίστηκαν άλλοι επιβάτες, ενώ ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα για 6 ώρες, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία και να διερευνηθεί το τραγικό συμβάν.