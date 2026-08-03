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Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή χάρισαν η Madonna και η Kylie Minogue στο WorldPride Amsterdam 2026, όταν οι δύο ποπ σταρ μοιράστηκαν τη σκηνή για μια σπάνια κοινή εμφάνιση.

Στο πλαίσιο των Club Confessions shows, που συνοδεύουν το νέο άλμπουμ «Confessions II», η Madonna παρουσίασε ένα 30λεπτο πρόγραμμα στο AFAS Live του Άμστερνταμ. Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν κάλεσε στη σκηνή την Kylie Minogue, με τις δύο τραγουδίστριες να ερμηνεύουν μαζί το «Love Sensation», το οποίο έχει ήδη φτάσει στο Νο.1 του Billboard Dance Airplay.

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Η Kylie παρέμεινε στη σκηνή και για τα «Sorry» και «Hung Up», δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Madonna από το εμβληματικό άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor».

Μετά το τέλος της συναυλίας, η Kylie Minogue δημοσίευσε στα social media βίντεο από τα παρασκήνια, ευχαριστώντας τη Madonna και το κοινό του WorldPride Amsterdam για την εμπειρία.

Η εμφάνιση αναζωπύρωσε τις φήμες για πιθανή μουσική συνεργασία των δύο καλλιτεχνών. Ωστόσο, η Kylie είχε ξεκαθαρίσει πριν από την κυκλοφορία του «Confessions II» ότι δεν συμμετείχε στο άλμπουμ, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες απλώς… φήμες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που οι δύο ποπ θρύλοι μοιράστηκαν τη σκηνή, μετά την κοινή τους εμφάνιση στην Celebration Tour της Madonna στο Λος Άντζελες το 2024.