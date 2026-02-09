Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου, σε αυτοκινητόδρομο της Μαλαισίας, όταν ένα 2χρονο παιδί άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματίσει έναν μοτοσικλετιστή.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το therakyatpost, το τροχαίο έγινε στην οδό Jalan Tun Razak την ώρα που δύο μοτοσικλέτες οδηγούσαν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Τότε ένα παιδί 2 ετών ανοίγει κατά λάθος την πίσω αριστερά πόρτα ενός αυτοκινήτου, που ήταν σταματημένο στην κίνηση, και ρίχνει τη μία μηχανή προκαλώντας υλικές ζημιές σε συνολικά 6 οχήματα.

Στο βίντεο από την κάμερα στη στολή του δεύτερου μοτοσικλετιστή φαίνεται να ανοίγει η πόρτα ακριβώς τη στιγμή που οι μοτοσικλετιστές περνούν δίπλα από το αυτοκίνητο που βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα.

Ο πρώτος μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με την πόρτα και έπεσε στο οδόστρωμα, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, το οποίο απαιτούσε την τοποθέτηση μεταλλικών καρφιών, ενώ τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη. Ο μοτοσικλετιστής που βρισκόταν πίσω του έπεσε πάνω του καταλήγοντας και εκείνος στο έδαφος.