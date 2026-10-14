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Viral έχει γίνει βίντεο με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να δοκιμάζει Guinness, καθώς η αντίδρασή του στην πρώτη γουλιά της γνωστής μπύρας προκάλεσε γέλιο και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλής της Meta βρέθηκε στο podcast «Cheeky Pint», έχοντας δίπλα του τον Αλεξάντερ Γουάνγκ, επικεφαλής του τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ζούκερμπεργκ δοκίμασε την μπύρα με το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα, όμως η έκφρασή του μαρτύρησε ότι η γεύση της μάλλον δεν ήταν αυτό που περίμενε.

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Μόλις ήπιε μία γουλιά, ο δισεκατομμυριούχος έκανε μορφασμούς, ανοιγοκλείνοντας τα μάτια του, προτού απομακρύνει διακριτικά το ποτήρι. Η αυθόρμητη αντίδρασή του ήταν αρκετή για να γίνει το στιγμιότυπο αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο.

Mark Zuckerberg pretending to enjoy Guinness is my new favourite thing. pic.twitter.com/y570hFF0V6 October 12, 2026

Τα σχόλια που έγιναν viral

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν άφησαν ασχολίαστη την αντίδραση του Ζούκερμπεργκ, με αρκετούς να αστειεύονται για την προσπάθειά του να δοκιμάσει τη διάσημη ιρλανδική μπύρα.

«Δεν έχω ξαναδεί κάποιον να προσπαθεί να μασήσει μια Guinness», έγραψε ένας σχολιαστής, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«το να προσπαθεί ο Zuckerberg να απολαύσει την Guinness και να αποτυγχάνει είναι ένα από τα πιο αστεία πράγματα για μένα», σχολίασε ένας δεύτερος.

Ένας τρίτος έγραψε: «δεν είμαι φαν της Guinness, αλλά μπορώ να την πιω χωρίς να μοιάζω με δεκάχρονο παιδί που δοκιμάζει την πρώτη του μπίρα».

Το βίντεο με την αντίδραση του επικεφαλής της Meta συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια απλή δοκιμή μπύρας μπορεί να γίνει viral όταν συνοδεύεται από μια απρόσμενη έκφραση.