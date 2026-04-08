Η μητριά του εκλιπόντος ηθοποιού της σειράς «Friends» (Φιλαράκια), Μάθιου Πέρι, κάλεσε τον δικαστή να επιβάλει την αυστηρότερη δυνατή ποινή στη γυναίκα που φέρεται να του προμήθευσε τα ναρκωτικά που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», προκάλεσε «μη αναστρέψιμη» βλάβη, ανέφερε η Ντέμπι Πέρι στην έγγραφη δήλωσή της που κατέθεσε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια την Τρίτη, περιγράφοντας τις βαριές επιπτώσεις της απώλειας για την οικογένειά της.

«Ο πόνος που προκαλέσατε σε εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες ανθρώπους, είναι μη αναστρέψιμος», έγραψε. «Δεν υπάρχει χαρά… Κανένα φως στο παράθυρο. Δεν θα επιστρέψουν».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, η Σάνγκα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή που ξεπερνά τα εξήντα χρόνια κάθειρξης. Έχει ήδη παραδεχθεί την ενοχή της σε πέντε κατηγορίες, με βασικότερη τη διακίνηση κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγαπημένος ηθοποιός της σειράς «Φιλαράκια» βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο τζακούζι της κατοικίας του στο Λος Άντζελες το 2023. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα που προκλήθηκε από τις «έντονες επιδράσεις της κεταμίνης».

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της, η μητριά του ανέφερε με έντονη συναισθηματική φόρτιση: «Εσείς το προκαλέσατε αυτό… Εσείς, που έχετε αρκετό ταλέντο στις επιχειρήσεις για να βγάλετε χρήματα, επιλέξατε τον έναν τρόπο που πληγώνει τους ανθρώπους…Παρακαλώ δώστε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή φυλάκισης, ώστε να μην μπορεί να πληγώσει άλλες οικογένειες όπως η δική μας».

Η Σάνγκα, που διαθέτει διπλή υπηκοότητα (ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου), κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή από το 2024 και φέρεται να έχει ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Πέρι.

Ο Πέρι, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του εύστροφου Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή αμερικανική κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990, είχε δώσει μακροχρόνια μάχη με τον εθισμό, ενώ λάμβανε κεταμίνη στο πλαίσιο ελεγχόμενης θεραπείας για την κατάθλιψη.

Πηγή: BBC