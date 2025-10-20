Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η καλή της φίλη Πάολα Μπαντόσα απολαμβάνουν μαζί στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στο Ντουμπάι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Η Ισπανίδα αθλήτρια του τένις ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες το πρόωρο τέλος από την φετινή σεζόν λόγω προβλήματος τραυματισμού και εξήγησε μέσα από ένα προσωπικό μήνυμα στα social media πως χρειάζεται χρόνο για ξεκούραση, προκειμένου να επιστρέψει πιο δυνατή.

Οι δύο τενίστριες και φίλες, αποφάσισαν να περάσουν χρόνο μαζί στο Ντουμπάι και στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν στο Instagram δείχνουν να απολαμβάνουν η μία την παρέα της άλλης.

Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες μαζί με την Σαμπαλένκα, όπου οι δυο τους ποζάρουν φορώντας τα μαγιό τους, σε χαλαρή διάθεση.

Στο Ντουμπάι έτσι και αλλιώς ο καιρός θα είναι καυτός όλη την εβδομάδα, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που οι δύο τενίστριες εκμεταλλεύτηκαν πλήρως.