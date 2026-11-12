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Στο νέο βίντεο κλιπ του Future για το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ya Hit», o Drake εμφανίστηκε φορώντας ένα τεράστιο διαμαντένιο κολιέ με τον αλβανικό αετό.

Το μενταγιόν είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένο με διαμάντια και απεικονίζει τον δικέφαλο αετό, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εθνικά σύμβολα της Αλβανίας.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Καναδός ράπερ επιλέγει το συγκεκριμένο σύμβολο. Το 2023, στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Polar Opposites», είχε εμφανιστεί με κόκκινο μπουφάν που έφερε επίσης τον αλβανικό αετό.

Η σύνδεση του Drake με την Αλβανία

Η επαναλαμβανόμενη παρουσία αλβανικών συμβόλων στις εμφανίσεις του έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών του, καθώς δεν είναι γνωστό να έχει αλβανική καταγωγή.

Δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media έχουν συνδέσει την προτίμησή του με τις στενές φιλίες που φέρεται να διατηρεί με άτομα αλβανικής καταγωγής ήδη από νεαρή ηλικία.

Not photoshopped 😀 Drake wearing a cap with the Albanian flag. @Drake Kein Photoshop 😀 Drake mit einer Kappe mit der albanischen Flagge. 🇦🇱 #Drake #Albania https://t.co/rXqu7zTGtu — Tirana Report (@Tirana_Report) January 26, 2026

Ο ίδιος, πάντως, δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα κάποια σαφή δημόσια εξήγηση για τη σχέση του με τα συγκεκριμένα σύμβολα. Το νέο κολιέ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εμφανίσεων που δείχνουν ότι ο αλβανικός αετός αποτελεί επαναλαμβανόμενο στοιχείο της εικόνας του.