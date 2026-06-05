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Με εμφανή μελανιά στο πρόσωπο εθεάθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, προκαλώντας ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του. Ο δούκας της Υόρκης φωτογραφήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο καθώς αποχωρούσε από το Marsh Farm, που βρίσκεται στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκαμ στο Νόρφολκ.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ένας εκτεταμένος μώλωπας με έντονο μωβ χρώμα γύρω από το δεξί μάτι του, ο οποίος εκτείνεται και στο μάγουλο.

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🚨 PICTURED: Former Prince Andrew with a large bruise on his face earlier today pic.twitter.com/ycidUrKcL1 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 4, 2026

Τι αναφέρουν πηγές για τον τραυματισμό

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε ή πώς προκλήθηκε η μελανιά. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail και φέρεται να βρίσκεται κοντά στον πρίγκιπα Άντριου, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και «δεν υπήρξε κάποιο δράμα». Περισσότερες λεπτομέρειες δεν δόθηκαν, με την ίδια πηγή να επικαλείται το ιατρικό απόρρητο.

Γιατροί που μίλησαν στη βρετανική εφημερίδα εξήγησαν ότι αντίστοιχοι μώλωπες μπορούν να εμφανιστούν σε άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, καθώς ακόμη και ένας μικρός τραυματισμός ενδέχεται να προκαλέσει εκτεταμένη μελανιά. Παράλληλα, σημείωσαν ότι παρόμοια σημάδια μπορεί να σχετίζονται με κάποια ιατρική επέμβαση στην περιοχή του προσώπου ή με ισχυρό χτύπημα. Υπογράμμισαν, πάντως, ότι δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα μόνο από τις φωτογραφίες.

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις

Ο πρίγκιπας Άντριου πραγματοποιεί πλέον σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις. Πρόσφατα, μάλιστα, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού ασφαλείας στο Σάντρινγκαμ, όταν άνδρας που φορούσε μπαλακλάβα φέρεται να τον πλησίασε φωνάζοντας ενώ εκείνος έκανε βόλτα με τα σκυλιά του.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο δούκας της Υόρκης συνοδευόταν από σωματοφύλακα, επέστρεψε άμεσα στο όχημά του και αποχώρησε από το σημείο. Πηγές ανέφεραν ότι το περιστατικό τον αναστάτωσε, ενώ οι Αρχές ζήτησαν καταθέσεις τόσο από τον ίδιο όσο και από τον υπεύθυνο της προσωπικής του ασφάλειας.

Andrew Mountbatten-Windsor is seen with huge mystery bruise on his face as he drives out of his Sandringham home – but sources insist there is 'no cause for concern' https://t.co/c5kOdp9TUo — Daily Mail (@DailyMail) June 5, 2026