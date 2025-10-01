Η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν Μαρκλ ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας τους, Τόμας, είναι «εγκλωβισμένος» μετά από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το νέο του σπίτι στις Φιλιππίνες.

Ο 80χρονος Τόμας Μαρκλ, ο οποίος έχει αποξενωθεί από τη Δούκισσα του Σάσεξ, μετακόμισε στις Φιλιππίνες νωρίτερα φέτος, όπου τον φροντίζει ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, Τομ.

Χθες το βράδυ, ένας σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία του Σεμπού, την ίδια περιοχή όπου ζει ο Τόμας Μαρκλ. Οπως αναφέρει η Mirror, η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν, Σαμάνθα, η οποία έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στη Δούκισσα, ισχυρίστηκε ότι ο σεισμός άφησε τον πατέρα τους παγιδευμένο στο διαμέρισμά του σε πολυώροφο κτίριο και ανίκανο να βγει έξω.

Η Σαμάνθα Μαρκλ έγραψε στο Χ: «Ο πατέρας μου έχει παγιδευτεί στον 19ο όροφο ενός κτιρίου στις Φιλιππίνες μετά από ένα ισχυρό σεισμό, δεν μπορεί να περπατήσει και είναι εγκλωβισμένος».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας ευγνωμοσύνη σε όλους όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον πατέρα μου. Σας ευχαριστώ».

«Σήμερα είναι καλά και κάνει σχέδια για να βγει από το κτίριο. Φαίνεται ότι είναι ασφαλείς προς το παρόν και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές μετασεισμικές δονήσεις. Λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην βρεθεί ξανά σε παρόμοια κατάσταση. Ο Θεός να σας ευλογεί και να είστε όλοι ασφαλείς!»

Ο Τόμας μετακόμισε πρόσφατα στο πυκνοκατοικημένο νησί Σεμπού, σε απόσταση άνω των 7.000 μιλίων από τη Μέγκαν, 44 ετών, τον πρίγκιπα Χάρι, 41 ετών, και τα εγγόνια του Άρτσι και Λιλιμπέτ.

Ο Τόμας λέγεται ότι υπέστη δύο καρδιακές προσβολές και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο τα τελευταία χρόνια και πλέον αντιμετωπίζει την εξαντλητική ζέστη του τροπικού νησιού.

Ο Πρίγκιπας Χάρι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον πεθερό του, αλλά του μίλησε στο τηλέφωνο πριν παντρευτεί τη Μέγκαν τον Μάιο του 2018 και ζήτησε το χέρι της κόρης του σε γάμο. Ο Τόμας επρόκειτο να συνοδεύσει την πρώην ηθοποιό της σειράς Suits στην τελετή στο Κάστρο του Windsor, αλλά δήλωσε ότι αναγκάστηκε να αποσυρθεί κατόπιν εντολής των γιατρών, αφού δύο καρδιακές προσβολές τον οδήγησαν στην κλινική όπου του τοποθετήθηκαν δύο στεντ λίγες ημέρες πριν από την τελετή.