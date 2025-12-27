Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι είδαν ακόμη μια αλλαγή στο επικοινωνιακό τους επιτελείο, καθώς η Διευθύντρια Επικοινωνίας, Μέρεντιθ Μέινς, αποχώρησε χωρίς να συμπληρώσει ούτε έναν χρόνο στη θέση της, σύμφωνα με το Page Six.

Μια πηγή που γνωρίζει τη Μέινς δήλωσε:

Advertisement

Advertisement

«Είναι ακλόνητη και δεν παραπονιέται… πραγματικά απόλαυσε τον χρόνο της εκεί, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να φύγεις», προσθέτοντας ότι η εμπειρία της στους τομείς της τεχνολογίας και των επενδύσεων την βοήθησε να ανταπεξέλθει σε όλα όσα συνέβαιναν ταυτόχρονα.

Η ίδια πηγή τόνισε επίσης:

«Η ποσότητα όσων κατάφερε σε σχεδόν έναν χρόνο ήταν απίστευτη λάνσαρε το podcast και το τηλεοπτικό σόου της Μέγκαν… και φρόντισε το φιλανθρωπικό έργο του Πρίγκιπα Χάρι».

Η δήλωση της Μέινς μετά την παραίτηση

Η Μέινς δήλωσε στο Page Six:

«Ύστερα από έναν χρόνο εμπνευσμένης δουλειάς με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, Δούκα και Δούκισσα του Σάσεξ, και το Archewell, θα αναζητήσω μια νέα ευκαιρία το 2026. Έχω την μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και σεβασμό προς το ζευγάρι και την ομάδα, και για το καλό που κάνουν στον κόσμο».

Ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού επιβεβαίωσε επίσης τη λήξη της συνεργασίας:

«Η Μέρεντιθ Μέινς και η Method Communications ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με το Archewell. Ο Δούκας και η Δούκισσα εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη συνεισφορά τους και τους εύχονται καλή συνέχεια».

Η Μέινς παρέμεινε στη θέση για περίπου 10 μήνες και θεωρείται η 11η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που αποχωρεί σε διάστημα 5 ετών. Σύμφωνα με τη Sun, το ζευγάρι είχε διακόψει προηγουμένως τη συνεργασία του με την Method Communications PR consultants μετά από επτά μήνες.

Advertisement

Η Sun αναφέρει επίσης ότι η Μέινς δεν θα αντικατασταθεί ως CCO. Ο Λίαμ Μάγκουαϊρ, διευθυντής επικοινωνιών για Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, θα αναλάβει τη θέση του επικεφαλής.

Απολύσεις στο Archewell Foundation

Το Page Six είχε επιβεβαιώσει τον Ιούνιο ότι τέσσερα μέλη προσωπικού είχαν αποχωρήσει από την ομάδα, μεταξύ αυτών ο Κάιλ Μπούλια και ο Τσάρλι Γκίψον. Πρόσφατα, το Archewell Foundation μετονομάστηκε σε Archewell Philanthropies, ενώ το 60% του προσωπικού του, δηλαδή τρία άτομα, απολύθηκε λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ένας εκπρόσωπος τόνισε ότι οι αλλαγές ήταν αναπόφευκτες και ότι η υπόλοιπη ομάδα παραμένει στη θέση της.

Το ζευγάρι είχε εγκαταλείψει τη βασιλική οικογένεια το 2020, μετακόμισε στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια και μεγαλώνει τα δύο παιδιά του, Πρίγκιπα Άρτσι, 6, και Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4. Εκτός από το Archewell, η Μαρκλ λάνσαρε τη lifestyle μάρκα της «As Ever» και παρουσίασε δύο σεζόν της σειράς «With Love, Meghan» στο Netflix.

Advertisement

Με πληροφορίες από economictimes.indiatimes.com και pagesix.com