Η Amazon ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2026.

Η ταινία ακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κατά τις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 και φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ (Brett Ratner). Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ράτνερ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες το 2017 — κατηγορίες τις οποίες εκείνος έχει αρνηθεί.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το ντοκιμαντέρ «Melania» θα παρουσιάσει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της, καθώς «οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις πολυπλοκότητες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επιστρέφει στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της». Η ταινία θα περιλαμβάνει επίσης «αποκλειστικά πλάνα από κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και χώρους που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά». Η ίδια η Μελάνια Τραμπ συμμετέχει στο έργο και ως παραγωγός.

«Ξεκινήσαμε τα γυρίσματα τον Νοέμβριο και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Πρόκειται για την καθημερινότητά μου, για το τι κάνω, τι ευθύνες έχω», δήλωσε η Μελάνια σε συνέντευξή της στην εκπομπή Fox & Friends τον Ιανουάριο. «Είναι μια μέρα τη φορά – από την ομάδα μετάβασης έως τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, τη συσκευασία, τη δημιουργία της ομάδας μου, το γραφείο της Πρώτης Κυρίας, τη διαδικασία να κάνεις την κατοικία δικό σου σπίτι και να προσλάβεις τους ανθρώπους που χρειάζεσαι».

Η ίδια πρόσθεσε ότι το ντοκιμαντέρ προέκυψε εν μέρει λόγω της επιτυχίας των απομνημονευμάτων της, τα οποία ο αρθρογράφος της Guardian Λόιντ Γκριν περιέγραψε ως «ένα βιβλίο 180 σελίδων γεμάτο υπεκφυγές και απόδοση ευθυνών σε άλλους».

Η Amazon φέρεται να δαπάνησε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ. Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, παρέστη στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα μέσα στο έτος. Ο Μπέζος είχε προηγουμένως δεχθεί επικρίσεις για την υποτιθέμενη απαγόρευση της Washington Post να υποστηρίξει την αντίπαλο του Τραμπ, Κάμαλα Χάρις, στις εκλογές — μια απόφαση που αργότερα υπερασπίστηκε ως προσπάθεια «αποφυγής δημοσιογραφικής μεροληψίας».

Παράλληλα με την ταινία, η Amazon θα κυκλοφορήσει και μια τριμερής σειρά-ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια, παρουσιάζοντας τη ζωή της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον και το Παλμ Μπιτς.

Ο Ράτνερ είναι γνωστός για τις ταινίες του όπως το «Rush Hour» και το «Red Dragon». Μετά τις καταγγελίες εις βάρος του —μεταξύ των οποίων και από τις ηθοποιούς Νατάσα Χένστριτζ και Ολίβια Μαν— η συνεργασία του με τη Warner Bros τερματίστηκε.

Το 2023, ο σκηνοθέτης μετακόμισε στο Ισραήλ, αυτοαποκαλούμενος «περήφανος Σιωνιστής» στο Instagram. Φημολογείται επίσης ότι εργάζεται πάνω σε ντοκιμαντέρ για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ενώ είναι γνωστός για τη φιλική του σχέση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο έχει μοιραστεί κοινές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «Melania» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026 και θα προβληθεί αργότερα στο Amazon Prime Video.

Πηγή: Guardian

