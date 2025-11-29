Εταιρεία παραγωγής με την επωνυμία Muse Films, ίδρυσε η Πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ με σκοπό να γυρίσει ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για την επιστροφή της στο Λευκό Οίκο. Η Μελάνια είναι η εκτελεστική παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Φερνάντο Σουλιτσίν της New Element Media.

Το «Melania», όπως θα είναι ο τίτλος του αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ, θα επικεντρώνεται στα παρασκήνια των 20 ημερών πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2025 μέσα από τα μάτια της Μελάνια.

Σκηνοθέτης θα είναι ο Μπρετ Ράτνερ και η ταινία – η παραγωγή της οποίας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024- θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ και σε άλλες επολεγμένες χώρες ενώ στ συνέχεια θα προβάλεται αποκλειστικά στο Prime Video της Amazon η οποία απέκτησε τα δικαιώματα για το ντοκιμαντέρ τον Ιανουάριο.

Η Muse Films ανακοινώθηκε στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Πρώτης Κυρίας μαζί με το τρέιλερ γράφοντας στην λεζάντα: «Παρουσιάζουμε: Muse Films. Η νέα μου εταιρεία παραγωγής»,

Η ταινία θα περιέχει αποκλειστικά πλάνα που καταγράφουν κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και τοποθεσίες που δεν έχουν προβληθεί ξανά, με την Μελάνια να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στον κόσμο.